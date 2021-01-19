Коуч Полесья заявил о странных запретах УАФ со стадионами - на примере Вереса, Николаева и Кремня

Сергей Шищенко, наставник житомирского " Полесья " из Первой лиги, ответил на вопрос UA-Футбол о том, почему его команде не позволяют играть дома в Житомире на синтетическом поле стадиона "Спартак".

Притом что кременчугский "Кремень" имеет такую ​​возможность - принимать команды именно на таком поле.

- Сложно понять, почему. Нам говорят с УАФ, что у нас не хватает несколько мест. Но сейчас футбольные матчи проходят без зрителей. Так почему бы на этот период не дать нам разрешение, ведь зрителей нет, значит и никому заполнять эти места! Но нет.

Жаль, нам запрещено, а Кременчуге можно. Все это бюрократия и отговорки. Тем более это поле последнего поколения, изготовленное на заводе Украинской ассоциации футбола. Тогда зачем было открывать этот завод, чтобы потом запрещать играть на поле, изготовленном и сертифицированном ими же?

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Вот вам пример. Когда я работал с U-19 в "Шахтере", мы играли в Юношеской лиге УЕФА. Нас никто не спрашивал, хотите ли вы играть на синтетике, или нет. Приезжаем на матч против "Фейеноорда" - идеальное поле, позже играем с "Наполи" на ужасной синтетике, таких я уже давно не видел. Так что эти требования от УАФ по количеству мест - просто пустые отговорки.

Тот же "Верес" играет на стадионе, где меньшее количество индивидуальных сидений установленного по регламенту [для Первой лиги по регламенту 1.500, "Колос" вмещает 850]. "Николаев", где я работал, играет на стадионе с 500 мест. А вот нам нельзя!

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