Сергей Шищенко: Матчи с лидерами Первой лиги показали, что у Полесья есть потенциал

Главный тренер житомирского "Полесья" Сергей Шищенко рассказал о работе в новом клубе, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в нашем футболе, а также о задачах и перспективах команды.

- Вам неожиданно пришлось уйти из "Николаева", где вы работали и создали боеспособную команду. В чем причина?

- Когда пришел в Николаев, многое поменял, построил под свое видение команду, работал с теми возможностями, которые были на тот момент. Собрал игроков, поменял тренировочный процесс, наладил дисциплину, и все вроде было хорошо, кроме результата, которого хотело руководство клуба. Но чтобы создать боеспособную команду и иметь результат, нужно время. Считаю, что мы сделали хорошую команду с высоким потенциалом, и она способна бороться за высокие места. Но так случилось, показывая неплохой футбол, по разным субъективным и объективным причинам, не было главного – результата. Естественно руководители не хотели долго ждать, и нам пришлось расстаться, хотя у меня был контракт, рассчитанный еще на два с половиной года. Мне жаль, что после моего ухода поменяли почти всю команду. Но они движутся в своем направлении, идут в верхней части таблицы, значит там все хорошо.

- Долго не находились без работы.

- На меня вышли руководство клуба "Полесье" и мер города, состоялось собеседование, где я им предложил свою стратегию развития команды, после чего был назначен главным тренером. Если говорить по срокам, то без работы был не более полугода.

- Вы возглавляете команду с начала чемпионата. Осенний отрезок можно разделить на две части: удачный старт и смазанная концовка.

- Действительно была неудачная концовка перед финишем, где мы проиграли три последних матча, пропустив в них девять мячей. Когда команда повысилась классом выше, пришел новый тренер со своей философией, в понимании как нужно играть, какие принципы, на все это нужно время. А время непростое со своим коронавирусом, игроки были без футбола девять месяцев, ведь вторая лига остановилась, и чемпионат не возобновлялся до следующего. Готовить команду к новому чемпионату пришлось в сжатые сроки, но ничего - стартовали удачно и если бы не те три последние игры… По ходу каждой игры показывали разный уровень футбола, конечно, нам не хватало хороших действий в атаке, а в обороне действовали неплохо. Оборонялась не только линия защиты, но и вся команда, начиная с прессинга впереди, переходя в фазу позиционной обороны. В середине чемпионата поправили дела в нападении, даже удалось забивать по три мяча в двух подряд поединках. Главное - я вижу, что ребята начали расти и прогрессировать. Конечно, нас не устраивает 10 место в таблице, но повторюсь, если бы не три последние игры, сыграй мы их удачно, то могли бы заскочить в группу лидеров.

- Ко всем трудностям, о которых вы сказали, самое тяжелое испытание для команды то, что вы играете весь первый круг на выезде. Вашим "домашним" стадионом является арена им. В.Банникова в Киеве.

- Да, нелегко проделать путь от Житомира до Киева, сидя 2,5 часа в автобусе, и выходить сражу же на поле, не имея никакого отдыха. Поэтому, мы все первые таймы играя "дома" провалили, даже сказал бы точнее, они не получались. Не знаю, это стечение обстоятельств или что-то другое, трудно сказать. Мы не проваливали первые таймы, когда играли на выезде, где мы спокойно отдыхаем, готовимся, у футболистов ноги не оттекают, и попадаем на стадион в течение 15 минут.

- Первые таймы после долгой дороги уходили на раскачку.

- Скорей всего, это один из факторов. Но я не хотел бы все сваливать на это, все в комплексе.

- Зато по владению мяча "Полесье" занимает первое место в лиге – 58,8 процентов. Если бы это все вылилось в качество вместе с результатом.

- Мы много работаем над этим компонентом, и не держим мяч пас ради паса, а ищем ситуации, позволяющие завершать атаки ударами или голами. Все зависит от соперника. Естественно, если команда соперника обороняется во второй и первой своей зоне, то мы больше контролируем мяч на чужой половине поля. А если нас прессингуют на нашей половине, то мы берем мяч под контроль в своей первой и вторых зонах, затем стараемся выйти из-под прессинга и проводить атаки через разряженное пространство соперника. Все это отрабатываем на тренировках, особенно когда оппоненты "ставят автобус", должны уметь и знать, как его взломать. Также обучаемся, как противодействовать игре против нас на контратаках. Если не ошибаюсь, то у нас нет ни одного пропущенного мяча, после контратак соперников.

- Если бы ваша команда не пропустила в трех последних матчах девять мячей, а предположим хотя бы по одному, то у вас была бы самая надежная оборона.

- Да, согласен. До последних этих трех матчей у нас была едва ли не идеальная оборона. Я нацеливаю ребят, что защищаться должна вся команда, все линии, начиная от атаки, применять прессинг, но произошел какой-то сбой. Считаю, около 50 процентов пропущенных мячей, это индивидуальные ошибки игроков, которые позволяли атакующим принимать спокойно мяч и забивать. Также сюда можно добавить голы после стандартов, а это тактические ошибки. Но ничего - все поправимо. Сейчас есть время до рестарта чемпионата, в отличие от летнего периода, чтобы уделить этому больше внимания на тренировках и сборах.

- Почему вам не разрешают играть дома в Житомире на синтетическом поле стадиона "Спартак? Ведь "Кремень" имеет такую возможность принимать команды именно на таком поле?

- Сложно понять почему. Нам говорят из УАФ, что у нас не хватает несколько сотен мест. Ну, хорошо, сейчас футбольные матчи проходят без зрителей. Так почему бы на этот период не дать нам разрешение, ведь зрителей нет, значит и некому заполнять эти места. Так нет. Обидно, нам запрет, а Кременчугу можно. Все это бюрократия и отговорки. Тем более это поле последнего поколения, сделанное на заводе федерации футбола Украины. Тогда зачем было открывать этот завод, чтобы затем запрещать играть на поле, сделанном и сертифицированном ими же. Вот вам пример. Когда я работал с U-19 в "Шахтере", мы играли в Юношеской лиге УЕФА. Нас никто не спрашивал, желаете ли вы играть на синтетике или нет. Приезжаем на матч против "Фейеноорда" - идеальное поле, позже играем с "Наполи" на ужасной синтетике, таких я уже давно не видел. Так что эти требования от УАФ на счет количества мест просто пустые отговорки. Тот же "Верес" играет на стадионе, где меньшее количество индивидуальных сидений от положенного регламентом (от автора: для Первой лиги по регламенту 1.500, "Колос" вмещает 850). "Николаев", где я работал, играет на стадионе где 500 мест. А вот нам нельзя!

- Мало того есть вопиющие нарушения регламента в Премьер-лиге. Регламент говорит, что клубы УПЛ могут играть на стадионе вместимость не меньше 5.000 мест. Но некоторым клубам, как "Шахтеру", законы не писаны, им все можно. В октябре месяце они принимали полтавскую "Ворсклу" на вашем "родном" стадионе им. В. Банникова, где всего 1.753 места. А вы говорите и взываете к совести чиновников!

- Добавить к вашим словам и нечего.

- А когда уже откроют центральный стадион после реконструкции, который ремонтируется больше 10 лет?

- Коренные жители Житомира смеются над этой вечной стройкой. Обещают в очередной раз, что весной сможем играть уже действительно на домашнем стадионе. Конечно это будет большим облегчением в выступлении нашей команды в Первой лиге. Никуда не нужно ехать, можно спокойно и плодотворно готовится к играм.

- Когда приглашали в команду, какую поставили перед вами задачу?

- Учитывая, что команда только вышла в Первую лигу, и ее финансовые возможности, задача стоит – закрепиться, заняв 8-10 место. Показывать максимальный результат, подобрать футболистов, чтобы сделать хорошую команду с последующими перспективами продвижения вверх. На все нужно время и прекрасно, что руководители это понимают, не ставят невыполнимых задач. Когда будет надлежащая инфраструктура клуба, тогда можно решать более глобальные задачи.

- Думаю у вас задача не только быть в середине турнирной таблице, но и стать грозой для всех команд.

- Думаю, своей игрой мы постепенно доказываем, что у нас очень непростая команда, нас многие уважают и серьезно относятся как к сопернику.

- Вы забрали очки у лидеров чемпионата "Вереса", "Черноморца", "Металлиста-1925", "Горняк-Спорт".

- Отрадно, что с лидерами у нас были хорошие матчи, где был качественный уровень игры. Я остался доволен самоотдачей ребят в этих матчах, а главное они показали, что у нас есть потенциал для улучшения, и есть куда расти. Конечно, всегда у команды имеются спады, хочется стабильности, но опять же, на все это нужно время.

-Кто ушел, и какие приобретения планируете?

- От нас ушли пять футболистов, у которых было мало игровой практики. Каждый из них внес вклад в очки, которые мы набирали, и моя благодарность им за наше сотрудничество. Пригласили Глаголу, которого я знаю по совместной работе в молодежном "Шахтере", он нас должен усилить. Также подписал контракт опытный Терехов. И в дальнейшем ждем новых приобретений. Главное - основной костяк команды сохранился.

- Когда приступаете к подготовке к весенней части сезона?

- Собираемся 20 января. Запланировано два сбора в Житомире, третий в Турции.