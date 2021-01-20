  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вратарь Горняк-Спорта перешел в МФК Николаев
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Горняк-Спорта перешел в МФК Николаев

Первая лига
(1 голосов)

Как свободный агент

Вратарь Горняк-Спорта перешел в МФК Николаев
Новина українською

Голкипер Антон Ситников перешел в МФК "Николаев". Условия контракта не разглашаются. 29-летний кипер стал первым трансфером "корабелов" этой зимой.

В декабре Ситников покинул "Горняк-Спорт" - клуб предоставил всем футболистам статус свободных агентов.

Читайте такжеПервая Лига. Горняк-Спорт без особых проблем громит Николаев

На счету вратаря - 12 матчей в первой части сезона. Ранее Ситников выступал за "Зирку", "Оболонь" и "Ингулец".

МФК "Николаев" пошел на зимнюю паузу на 6 месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда Ильи Близнюка в первом «весеннем» матче лиги сыграет на выезде с "Металлистом-1925".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Антон Ситников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport arena

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...