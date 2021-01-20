Вратарь Горняк-Спорта перешел в МФК Николаев

Голкипер Антон Ситников перешел в МФК " Николаев ". Условия контракта не разглашаются. 29-летний кипер стал первым трансфером "корабелов" этой зимой.

В декабре Ситников покинул "Горняк-Спорт" - клуб предоставил всем футболистам статус свободных агентов.

На счету вратаря - 12 матчей в первой части сезона. Ранее Ситников выступал за "Зирку", "Оболонь" и "Ингулец".

МФК "Николаев" пошел на зимнюю паузу на 6 месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда Ильи Близнюка в первом «весеннем» матче лиги сыграет на выезде с "Металлистом-1925".