Климов отказался от продажи Черноморца американским владельцам стадиона

Ну Черик сейчас на подъеме. Тренер хороший. Но есть ли у этого Климова амбиции развивать клуб? Конечно, что нету. Другой вопрос.. а что это за американцы и насколько у них серьезные намерения развивать клуб... чтобы не было так, чтобы хуже...