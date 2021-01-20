Первая лига
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Климов отказался от продажи Черноморца американским владельцам стадиона
По крайней мере первого предложения
Американская компания Allrise Capital (которая является владельцем стадиона "Черноморец") делала предложение по покупке одесского "
Однако владелец клуба Леонид Климов от продажи отказался, сообщили ТаТоТаке.
По информации источника, предложение составило около 5 млн евро.
Известно также, что задолженность по выплате зарплат перед игроками Черноморца составляет не более месяца.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (12)
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