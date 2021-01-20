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Климов отказался от продажи Черноморца американским владельцам стадиона

Первая лига
(1 голосов)

По крайней мере первого предложения

Климов отказался от продажи Черноморца американским владельцам стадиона
Новина українською

Американская компания Allrise Capital (которая является владельцем стадиона "Черноморец") делала предложение по покупке одесского "Черноморца", который сейчас выступает в Первой лиге.

Однако владелец клуба Леонид Климов от продажи отказался, сообщили ТаТоТаке.

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По информации источника, предложение составило около 5 млн евро.

Известно также, что задолженность по выплате зарплат перед игроками Черноморца составляет не более месяца.

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В статье: Первая лига Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Леонид Климов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (12)
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Dimka26 (Чернигов)
20.01.2021 в 16:32
Ну Черик сейчас на подъеме. Тренер хороший. Но есть ли у этого Климова амбиции развивать клуб? Конечно, что нету. Другой вопрос.. а что это за американцы и насколько у них серьезные намерения развивать клуб... чтобы не было так, чтобы хуже...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 16:23
що яник робить на фоні статті...?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.01.2021 в 16:31
Чтобы осбуждения в комментах были. Хайп
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0
0
alex.belogubko (одесса)
20.01.2021 в 15:23
стадион продал за копейки --где будете играть --продавай уже и команду только не за 5 лимонов
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+1
0
xapyga (Запорожье)
20.01.2021 в 15:38
точно за 5 дорого,у нас клубы стоят ровно ноль.Сколько их уже пропало и никто бесплатно не взял
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+1
0
белорус (Киев)
20.01.2021 в 15:22
фото классное, рядом с проФФессором
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+2
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 16:24
даунецкое светило рашизма
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
20.01.2021 в 15:17
Не пустим в Аадессу корабли НАТО и пиндосов!))
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+3
-3
белорус (Киев)
20.01.2021 в 15:22
помечтай, русская помойка
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+1
-2
aleks68
20.01.2021 в 15:47
полечи голову валенок
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+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.01.2021 в 16:26
вата з амура - вали у приамур'я! Хворий на голову хохлосєпар знов про НАТО городить ахінею
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0
-1
potygnuy (Чернівці)
20.01.2021 в 15:04
мутний тіпок
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+1
-1


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