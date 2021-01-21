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Черноморец вышел из отпуска без троих игроков
Команде сообщили о сборе
Вчера "
Сначала команда почтила минутой молчания память фотокорреспондента Ивана Череватенко, который ушел из жизни в конце декабря.
Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра объявил о том, что задача на вторую часть сезона остается неизменной - завоевание путевки в УПЛ. Первый сбор "Черноморец" проведет в Одессе. Где пройдет дальнейшая подготовка - станет известно позже: есть несколько вариантов.
Врач команды Василий Вознюк призвал всех присутствующих строго соблюдать противоэпидемических мероприятий, рекомендованных МОЗ на период карантина.
После сбора "моряки" провели занятие в тренажерном зале и на одном из полей УТБ.
"Черноморец" покинули трое футболистов - Олег Кожушко, Андрей Слинкин и Владислав Хамелюк.
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