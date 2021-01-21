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Черноморец вышел из отпуска без троих игроков

Первая лига
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Команде сообщили о сборе

Черноморец вышел из отпуска без троих игроков
Новина українською

Вчера "моряки" впервые после "зимних каникул" собрались на базе ФК "Черноморец" в Совиньоне. Состоялось общее собрание.

Сначала команда почтила минутой молчания память фотокорреспондента Ивана Череватенко, который ушел из жизни в конце декабря.

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра объявил о том, что задача на вторую часть сезона остается неизменной - завоевание путевки в УПЛ. Первый сбор "Черноморец" проведет в Одессе. Где пройдет дальнейшая подготовка - станет известно позже: есть несколько вариантов.

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Врач команды Василий Вознюк призвал всех присутствующих строго соблюдать противоэпидемических мероприятий, рекомендованных МОЗ на период карантина.

После сбора "моряки" провели занятие в тренажерном зале и на одном из полей УТБ.

"Черноморец" покинули трое футболистов - Олег Кожушко, Андрей Слинкин и Владислав Хамелюк.

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В статье: Андрей Слинкин Первая лига Черноморец (Одесса) Олег Кожушко Анатолий Мисюра тренировочный сбор Владислав Хамелюк
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Источник:
Чорноморець

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