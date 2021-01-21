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Авангард определится с новичками до понедельника
Один из потенциальных - травмирован
Главный тренер перволигового "
С новобранцами определимся 25 января после 4 сыгранных спаррингов. В первом в Харькове уступили "Металлисту 1925" - 2:3.
В расписании контрольных матчей произошла одна замена: 24 января вместо "ВПК-Агро" сыграем с молодежным составом "Мариуполя".
Из-за повреждения в спарринге с харьковчанами не участвовал один из потенциальных новичков - Дмитрий Козьбан. Он сейчас занимается по индивидуальной программе, однако Дмитрий - воспитанник краматорского футбола и, думаю, мы сумеем найти общий язык.
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