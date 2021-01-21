  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Авангард определится с новичками до понедельника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авангард определится с новичками до понедельника

Первая лига
(1 голосов)

Один из потенциальных - травмирован

Авангард определится с новичками до понедельника
Новина українською

Главный тренер перволигового "Авангарда" из Краматорска Алексей Городов рассказал, когда ждать появления в команде первых "зимних" новичков.

С новобранцами определимся 25 января после 4 сыгранных спаррингов. В первом в Харькове уступили "Металлисту 1925" - 2:3.

В расписании контрольных матчей произошла одна замена: 24 января вместо "ВПК-Агро" сыграем с молодежным составом "Мариуполя".

Из-за повреждения в спарринге с харьковчанами не участвовал один из потенциальных новичков - Дмитрий Козьбан. Он сейчас занимается по индивидуальной программе, однако Дмитрий - воспитанник краматорского футбола и, думаю, мы сумеем найти общий язык.

Читайте такжеПерезагрузка Кристалла и Горняка-Спорт, смена составов Авангарда и Кремня. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Дмитрий Козьбан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...