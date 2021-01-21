Авангард определится с новичками до понедельника

Главный тренер перволигового " Авангарда " из Краматорска Алексей Городов рассказал, когда ждать появления в команде первых "зимних" новичков.

С новобранцами определимся 25 января после 4 сыгранных спаррингов. В первом в Харькове уступили "Металлисту 1925" - 2:3.

В расписании контрольных матчей произошла одна замена: 24 января вместо "ВПК-Агро" сыграем с молодежным составом "Мариуполя".

Из-за повреждения в спарринге с харьковчанами не участвовал один из потенциальных новичков - Дмитрий Козьбан. Он сейчас занимается по индивидуальной программе, однако Дмитрий - воспитанник краматорского футбола и, думаю, мы сумеем найти общий язык.