Верес расторг контракт с 22-летним полузащитником

Ровенский "Верес" прекратил сотрудничество с 22-летним полузащитником Артемом Хоцяновским, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Хоцяновский присоединился к "Вересу" зимой прошлого года. За это время в составе красно-черных футболист сыграл в 15-ти поединках и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за камянскую "Сталь", "Динамо" (Киев), но за первую команду так и не дебютировал. В начале 2019 года перешел "Авангард" (Краматорск).

Напомним, что ранее "Верес" объявил о подписании новичка-защитника. В текущем сезоне Первой лиги "Верес" находится на втором месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего "Агробизнеса" составляет одно очко.