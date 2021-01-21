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Металлист 1925 подписал украинца из чемпионата Грузии

Первая лига
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Виталий Пономарь перебрался в Харьков

Металлист 1925 подписал украинца из чемпионата Грузии
Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с украинским форвардом Виталием Пономарем.

Условия контракта не сообщаются. В "Металлисте 1925" форвард будет выступать под 7-м номером.

На профессиональном уровне Пономарь играл за луганский "Коммунальщик", донецкий "Шахтер-3", "Полтаву", свердловский "Шахтер", "УкрАгроКом", "Александрию" и луцкую "Волынь".

Последним клубом Виталия было грузинское "Торпедо" из Кутаиси, за которое в прошлом году он провел десять матчей и забил два мяча.

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В статье: Виталий Пономарь Металлист 1925 (Харьков)
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