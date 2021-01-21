Металлист 1925 подписал украинца из чемпионата Грузии

" Металлист 1925 " подписал контракт с украинским форвардом Виталием Пономарем.

Условия контракта не сообщаются. В "Металлисте 1925" форвард будет выступать под 7-м номером.

На профессиональном уровне Пономарь играл за луганский "Коммунальщик", донецкий "Шахтер-3", "Полтаву", свердловский "Шахтер", "УкрАгроКом", "Александрию" и луцкую "Волынь".

Последним клубом Виталия было грузинское "Торпедо" из Кутаиси, за которое в прошлом году он провел десять матчей и забил два мяча.