В Ровно рассчитывают, что стадион Авангард уже в августе сможет принимать матчи УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко посетил с рабочим визитом Ровно. Во время поездки руководитель УАФ вместе с главой ОГА Виталием Ковалем, мэром Ровно Александром Третьяком, руководителем областной футбольной ассоциации Алексеем Хахлевым и президентом "Вереса" Иваном Надеиным проинспектировал ход реконструкции ровенского городского стадиона "Авангард".
После посещения объекта мэр Ровно Александр Третьяк выразил надежду, что стадион уже в августе 2021 будет готов принимать матчи УПЛ.
"Мы прошли трибунами. Увидели, что процесс движется. Движется системно. Но нужны средства.
Команда "Верес" движется к УПЛ. Спортивные успехи опережают темпы строительства. Поэтому мы должны настраиваться завершить объект. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы завершить комплекс работ по июль этого года.
Надеемся, в августе будет завершено поле и восточная трибуна и в таком формате стадион сможет принимать матчи УПЛ. Это мы еще будем обсуждать с представителями УАФ.
Общая стоимость стадиона - более 500 миллионов гривен. Первый комплекс, поле и трибуна, около 200 миллионов", - заявил Третьяк.
Напомним, что на зимнюю паузу "Верес" ушел на втором месте в турнирной таблице Первой лиги.
17750000 долларов США . Не многовато ли для посредственного стадиона . А впрочем чему удивляться . У нас в Ровно собираются установить "умные" светофоры по цене 1,2 млн. грн. за штуку . Может я тупой , проясните , как может один светофор иметь такую стоимость . Подозреваю , что это не светофор " умный" , а тот , кто составлял смету на его приобретение и установку . Судя по цене не забыл себя , родненького . Тут надо не деньги с бюджета направлять , а серьезный аудит и проверять и стоимость стадиона и очень "умного" светофора .