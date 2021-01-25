В Ровно рассчитывают, что стадион Авангард уже в августе сможет принимать матчи УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко посетил с рабочим визитом Ровно. Во время поездки руководитель УАФ вместе с главой ОГА Виталием Ковалем, мэром Ровно Александром Третьяком, руководителем областной футбольной ассоциации Алексеем Хахлевым и президентом "Вереса" Иваном Надеиным проинспектировал ход реконструкции ровенского городского стадиона "Авангард".

После посещения объекта мэр Ровно Александр Третьяк выразил надежду, что стадион уже в августе 2021 будет готов принимать матчи УПЛ.

"Мы прошли трибунами. Увидели, что процесс движется. Движется системно. Но нужны средства.

Команда " Верес " движется к УПЛ. Спортивные успехи опережают темпы строительства. Поэтому мы должны настраиваться завершить объект. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы завершить комплекс работ по июль этого года.

Надеемся, в августе будет завершено поле и восточная трибуна и в таком формате стадион сможет принимать матчи УПЛ. Это мы еще будем обсуждать с представителями УАФ.

Общая стоимость стадиона - более 500 миллионов гривен. Первый комплекс, поле и трибуна, около 200 миллионов", - заявил Третьяк.