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Трех игроков Зари арендует ВПК-Агро, команда такеж попрощалась с 8 своими футболистами

Первая лига
(1 голосов)

Готовят аренду еще троих

Трех игроков Зари арендует ВПК-Агро, команда такеж попрощалась с 8 своими футболистами
Новина українською

Главный тренер "ВПК-Агро" Сергей Соловьев рассказал, что команду покинуло 8 игроков: Кирилл Дорошенко, Александр Логинов, Егор Смирнов, Павел Милесин, Артем Белый, Никита Донгаузер, Антон Шарко и Михаил Удод.

Последний по семейным обстоятельствам остался дома и будет искать себе новую команду. Всех ребят благодарим за совместную работу, за то время, которое они с нами провели.

Что касается новичков, то мы подписали арендные соглашения с тремя игроками луганской "Зари". Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Они будут у нас до лета.

Кроме того, начали с нами работать Александр Беляев, Сергей Палюх и Дмитрий Вергун. Думаю, что с тем же Беляевым и СК "Днепр-1" мы также заключим арендное соглашение. В остальных ребят также хорошие шансы остаться в команде.

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В статье: Первая лига УПЛ Александр Логинов ВПК-Агро (Шевченковка) Михаил Удод Тимофей Сухарь Сергей Соловьев Максим Агапов Дмитрий Поддубный
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Источник:
ВПК-Агро

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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
26.01.2021 в 13:39
Ну же, напишите это и тут. Что один из трёх арендованных играл в лнр в 16 лет, а другой получил российский паспорт в Крыму, опять же в 16. Чего вы такие вещи выборочно пишете?
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