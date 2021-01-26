Трех игроков Зари арендует ВПК-Агро, команда такеж попрощалась с 8 своими футболистами

Главный тренер " ВПК-Агро " Сергей Соловьев рассказал, что команду покинуло 8 игроков: Кирилл Дорошенко, Александр Логинов, Егор Смирнов, Павел Милесин, Артем Белый, Никита Донгаузер, Антон Шарко и Михаил Удод.

Последний по семейным обстоятельствам остался дома и будет искать себе новую команду. Всех ребят благодарим за совместную работу, за то время, которое они с нами провели.

Что касается новичков, то мы подписали арендные соглашения с тремя игроками луганской "Зари". Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Они будут у нас до лета.

Кроме того, начали с нами работать Александр Беляев, Сергей Палюх и Дмитрий Вергун. Думаю, что с тем же Беляевым и СК "Днепр-1" мы также заключим арендное соглашение. В остальных ребят также хорошие шансы остаться в команде.