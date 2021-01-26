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Черноморец определился с ближайшими спаррингами

Первая лига
(1 голосов)

Одесская команда сыграет с представителями второй лиги

Черноморец определился с ближайшими спаррингами
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Спустя ровно неделю после выхода из отпуска, 27 января, футболисты одесского "Черноморца" проведут первый в новом году матч. Он будет носить характер контрольного, а в роли соперника выступят земляки из второлиговой "Реал Фармы", занимающей на сегодняшний день 8-е место в группе "Б".

Очередным спарринг-партнером команды Сергея Ковальца станет еще один представитель Одесщины – "Балканы" из села Заря. Коллектив, который в самом начале нынешней зимы возглавил бывший игрок одесского "Черноморца" Денис Колчин, располагается ныне на 10-й строчке в таблице этой же группы. Поединок "моряков" с ним запланирован на 30 января.

Оба матча пройдут на учебно-тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне.

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В статье: Контрольные матчи Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря)
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Комментарии (2)
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Slavutic
26.01.2021 в 19:02
Для первого этапа сборов, на фоне силовых упражнений и игр под нагрузкой, такие спарринги ещё сойдут.А на втором этапе, для полноценного сбора, надо ломиться в Турцию и проводить контрольные игры с серьёзными командами!
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2021 в 17:54
пошло шевеление хоть так а какие новости по составу -поездки в турцию не будет -где будете играть на каком стадионе --что будет с ЧО дальше --остаётесь в 1 лиге или будете стремиться в УПЛ--Мисюре не верю он врал при Фролове-Червенкове идем в УПЛ
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