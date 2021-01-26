Черноморец определился с ближайшими спаррингами

Спустя ровно неделю после выхода из отпуска, 27 января, футболисты одесского "Черноморца" проведут первый в новом году матч. Он будет носить характер контрольного, а в роли соперника выступят земляки из второлиговой "Реал Фармы", занимающей на сегодняшний день 8-е место в группе "Б".

Очередным спарринг-партнером команды Сергея Ковальца станет еще один представитель Одесщины – "Балканы" из села Заря. Коллектив, который в самом начале нынешней зимы возглавил бывший игрок одесского "Черноморца" Денис Колчин, располагается ныне на 10-й строчке в таблице этой же группы. Поединок "моряков" с ним запланирован на 30 января.

Оба матча пройдут на учебно-тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне.