Кизилатеш разорвал контракт с Волынью

Перволиговая " Волынь " разорвала контракт с атакующим полузащитником иранского происхождения Джемалем Кизилатешем.

Стороны прекратили сотрудничество по инициативе футболиста.

Причиной называют семейные обстоятельства - клуб пошел навстречу футболисту.

В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.