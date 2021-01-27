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Кизилатеш разорвал контракт с Волынью

Первая лига
(1 голосов)

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Кизилатеш разорвал контракт с Волынью
Новина українською

Перволиговая "Волынь" разорвала контракт с атакующим полузащитником иранского происхождения Джемалем Кизилатешем.

Стороны прекратили сотрудничество по инициативе футболиста.

Причиной называют семейные обстоятельства - клуб пошел навстречу футболисту.

В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Джемаль Кизилатеш
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Источник:
Волинь

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
27.01.2021 в 12:06
Не путайте с Хагназари. Он — иранец, а Кызылатеш — турок
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