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Кизилатеш разорвал контракт с Волынью
Не верит в попытки выхода в УПЛ?
Перволиговая "
Стороны прекратили сотрудничество по инициативе футболиста.
Причиной называют семейные обстоятельства - клуб пошел навстречу футболисту.
В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.
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Источник:Волинь
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27.01.2021 в 12:06
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