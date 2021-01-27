Первая лига
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Снег сорвал спарринг Черноморца
Погодные условия нынешней зимы внесли коррективы в планы "моряков"
Первый в этом году контрольный матч одесского "Черноморца", который был намечен на сегодня, 27 января, с земляками из "Реал-Фармы", не состоится. Причиной тому стали погодные условия.
Выпавшее за ночь и утро обильное количество снега сделали поле клубной базы "моряков" в Совиньоне непригодным для проведения игры. Она перенесена на более поздний срок.
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