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Снег сорвал спарринг Черноморца

Первая лига
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Погодные условия нынешней зимы внесли коррективы в планы "моряков"

Снег сорвал спарринг Черноморца
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый в этом году контрольный матч одесского "Черноморца", который был намечен на сегодня, 27 января, с земляками из "Реал-Фармы", не состоится. Причиной тому стали погодные условия.

Выпавшее за ночь и утро обильное количество снега сделали поле клубной базы "моряков" в Совиньоне непригодным для проведения игры. Она перенесена на более поздний срок.

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В статье: Контрольные матчи Черноморец (Одесса)
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