Аутсайдера Первой лиги возглавил экс-наставник симферопольской Таврии

Вчера футболистам херсонского " Кристалла ", который вернулся из отпуска, был представлен новый главный тренер.

Им стал Сергей Шевченко, еще осенью он возглавлял "Таврию Симферополь". С 1995 по 1999 годы Шевченко уже руководил "Кристаллом". Затем он был главным тренером охтырского "Нефтяника", "Игросервиса", "Севастополя" и "Таврии".

Помогать Шевченко будет Алексей Якименко, который в последнее время работал с молодежным составом "Кристалла".

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До конца этой недели будет назначен и новый директор ФК "Кристалл".

По итогам "осенней" части чемпионата в Первой лиге Кристалл занимает последнее 16 место с 4 очками в активе.