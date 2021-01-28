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Аутсайдера Первой лиги возглавил экс-наставник симферопольской Таврии
Во Второй лиге ему все удавалось
Вчера футболистам херсонского "
Им стал Сергей Шевченко, еще осенью он возглавлял "Таврию Симферополь". С 1995 по 1999 годы Шевченко уже руководил "Кристаллом". Затем он был главным тренером охтырского "Нефтяника", "Игросервиса", "Севастополя" и "Таврии".
Помогать Шевченко будет Алексей Якименко, который в последнее время работал с молодежным составом "Кристалла".
До конца этой недели будет назначен и новый директор ФК "Кристалл".
По итогам "осенней" части чемпионата в Первой лиге Кристалл занимает последнее 16 место с 4 очками в активе.
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