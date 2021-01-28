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В клубе из Первой лиги находятся сразу 18 потенциальных новичков
Ранее команду покинуло 17 игроков
Футбольный клуб из Первой лиги - "Горняк-Спорт» начал подготовку к весенней части чемпионата Украины, сообщает источник.
Отмечается, что во время зимнего перерыва команду из Горишних Плавнив покинуло сразу 17 футболистов и главному тренеру Игорю Жабченко придется формировать практически новый состав.
Сейчас в тренировочном лагере "Горняка-Спорт" находятся сразу 18 потенциальных новичков, среди которых самый именитый - защитник Сергей Чеботаев, ранее выступавший за "Александрию", "Днепр-1", "Верес" и "Кремень".
Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Горняк-Спорт" занимает четвертое место, в активе клуба 26 баллов.
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