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В клубе из Первой лиги находятся сразу 18 потенциальных новичков

Первая лига
(1 голосов)

Ранее команду покинуло 17 игроков

В клубе из Первой лиги находятся сразу 18 потенциальных новичков
Новина українською

Футбольный клуб из Первой лиги - "Горняк-Спорт» начал подготовку к весенней части чемпионата Украины, сообщает источник.

Отмечается, что во время зимнего перерыва команду из Горишних Плавнив покинуло сразу 17 футболистов и главному тренеру Игорю Жабченко придется формировать практически новый состав.

Сейчас в тренировочном лагере "Горняка-Спорт" находятся сразу 18 потенциальных новичков, среди которых самый именитый - защитник Сергей Чеботаев, ранее выступавший за "Александрию", "Днепр-1", "Верес" и "Кремень".

Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Горняк-Спорт" занимает четвертое место, в активе клуба 26 баллов.

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В статье: Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Сергей Чеботаев Горняк-Спорт
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.01.2021 в 11:29
тяжело будет Жабченко--удачи
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