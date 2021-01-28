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Прикарпатье ищет скаута. Резюме отправляйте по адресу
Клуб ждет кандидатов
Футбольная академия
Клуб ищет футбольного эксперта, который хочет попробовать себя в роли тренера.
Основные требования к кандидатам:
- Успешный опыт работы футбольным тренером, или тренером-скаутом. (Подтвердить результаты работы рекомендациям).
- Знание ПК на уровне опытного пользователя. Знание польского, английского языков приветствуется.
А также кандидат должен обладать:
- Высоко развитыми аналитическими способностями и умением выявлять таланты
- Хорошо развитыми навыками общения и умением убеждать и договариваться.
- Хорошо налаживать коммуникацию с представителями футбольных кубов.
- Иметь положительную репутацию в футбольной среде области и Украины.
- Быть мобильным и готовым к командировкам.
Желающие могут присылать свое резюме на почту footballacademypr@gmail.com
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