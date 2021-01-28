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Прикарпатье ищет скаута. Резюме отправляйте по адресу

Первая лига
(1 голосов)

Клуб ждет кандидатов

Прикарпатье ищет скаута. Резюме отправляйте по адресу
Новина українською

Футбольная академия ФК "Прикарпатье" приглашает в свои ряды профессионального футбольного скаута.

Клуб ищет футбольного эксперта, который хочет попробовать себя в роли тренера.

Основные требования к кандидатам:

- Успешный опыт работы футбольным тренером, или тренером-скаутом. (Подтвердить результаты работы рекомендациям).

- Знание ПК на уровне опытного пользователя. Знание польского, английского языков приветствуется.

А также кандидат должен обладать:

- Высоко развитыми аналитическими способностями и умением выявлять таланты

- Хорошо развитыми навыками общения и умением убеждать и договариваться.

- Хорошо налаживать коммуникацию с представителями футбольных кубов.

- Иметь положительную репутацию в футбольной среде области и Украины.

- Быть мобильным и готовым к командировкам.

Желающие могут присылать свое резюме на почту footballacademypr@gmail.com

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
sport.if.ua

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Комментарии (1)
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potygnuy (Чернівці)
28.01.2021 в 23:54
Алієв лови шанс
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