Прикарпатье ищет скаута. Резюме отправляйте по адресу

Футбольная академия ФК "Прикарпатье" приглашает в свои ряды профессионального футбольного скаута.

Клуб ищет футбольного эксперта, который хочет попробовать себя в роли тренера.

Основные требования к кандидатам:

- Успешный опыт работы футбольным тренером, или тренером-скаутом. (Подтвердить результаты работы рекомендациям).

- Знание ПК на уровне опытного пользователя. Знание польского, английского языков приветствуется.

А также кандидат должен обладать:

- Высоко развитыми аналитическими способностями и умением выявлять таланты

- Хорошо развитыми навыками общения и умением убеждать и договариваться.

- Хорошо налаживать коммуникацию с представителями футбольных кубов.

- Иметь положительную репутацию в футбольной среде области и Украины.

- Быть мобильным и готовым к командировкам.

Желающие могут присылать свое резюме на почту footballacademypr@gmail.com