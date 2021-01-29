Черноморец: взгляд в будущее с оглядкой назад

Насыщенным на диаметрально противоположную гамму чувств выдалась для футболистов "Черноморца" зимняя пауза в нынешнем чемпионате. Несмотря на отпуск "моряков" и информационный голод о делах в клубе, в круг одесских болельщиков все же просачивались слухи об имеющихся перед командой задолженностях. А еще о неопределенности в судьбе "Черноморца", о чем на прошлой неделе сообщал UA-Футбол.

С того момента, как в футбольной Одессе появились первые тревожные импульсы, прошло уже достаточно времени и оказалось, что бить в набат еще рано. Хотя преданные поклонники команды даже бросили в соцсетях клич о сборе денег по принципу "кто сколько может".

о ситуации в "Черноморце" последних нескольких месяцев лучше всего рассказать, разделив этот отрезок на два этапа с условными названиями "что было" и "что есть".

ЧТО БЫЛО

Чем больше набирала обороты подготовка "Черноморца" к весеннему отрезку сезона-2020/21, тем беспокойнее становилось за судьбу популярного клуба. Ни для кого не секрет, что уйдя в отпуск на исходе ноября прошлого года, в течение следующего месяца "моряки" не получили причитающуюся им зарплату и премиальные. И это несмотря на горячую пору – в канун Нового года и Рождества. А ведь у многих футболистов и тренеров семьи с детьми, есть и нуждающиеся родители. Один из игроков "Черноморца" в разговоре с корреспондентом UA-Футбол признался, что перед праздниками вынужден был влезть в долги, так как никоим образом не рассчитывал на такой сюрприз со знаком "минус" от клуба. Кто-то может возразить: мол, футболисты – народ небедный. Оно-то так, но лишь при условии, что заработанные деньги выплачиваются в полном объеме и вовремя. Впрочем, за последний год ситуация с финансами в "Черноморце" изменилась – она стала не такой, как была даже в период провальной работы в нем болгарского "заробитчанина" Ангела Червенкова.

С тех пор расходы на команду существенно сократились, и теперь выглядят гораздо скромнее. Понятное дело, что суммы, предусмотренные в контрактах футболистов не идут ни в какое сравнение с пенсиями наших граждан, да и от средней зарплаты в стране они немного отличаются. Многие из тех, кто выступал в рядах "Черноморца" в недалеком прошлом, то и дело сопоставляют нынешние условия с прежними. Если раньше средняя зарплата у футболиста одесской команды исчислялась не одним и не двумя десятками в иностранной валюте, то теперь у некоторых из них и до двух десятков не дотягивает... в гривнах. В данном случае как не вспомнить слова песни из репертуара Софии Ротару: "Было, было, было, но прошло…".

Но как бы там ни было, а выйдя из отпуска 20 января, игроки "Черноморца" жили уже не только надеждами на повышение в классе, а и мыслями о недополученных деньгах. Причем, речь шла не об одной зарплате и премиальных. Ведь с момента ухода в отпуск прошло уже больше двух месяцев, и с наступлением февраля задолженность клуба перед членами команды могла бы вырасти до трех.

Понятное дело, что в таком случае с юридической точки зрения ФК "Черноморец" оказался бы в невыгодном положении, так как при образовавшемся долге по зарплате в три месяца любой футболист автоматически получает статус свободного агента. Похоже, именно по этой причине в клубе обнадежили игроков, что деньги им выдадут до конца этой недели.

Всезнающие одесские болельщики высказывали предположения, что если руководство "Черноморца" на момент выхода команды из отпуска не определилось с местом проведения сбора (в качестве предпочтительного и оптимального является турецкое Средиземноморье), то судя по всему, с деньгами у клуба серьезные проблемы. Стало быть, существует вероятность, что футболистам будет погашен долг лишь по одной зарплате. Дабы не переходить рамки по части нарушения юридических норм. Ведь перешагнув красную линию контрактных предписаний, ФК "Черноморец" рисковал бы оказаться под стрелами разбирательств в соответствующих инстанциях, защищающих права спортсменов. А этого, понятное дело, никому не хочется.

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Как стало известно из неофициальных источников, узнав о туманности с поездкой на тренировочный сбор в Турцию, футболисты одесской команды готовы были даже пожертвовать комфортными условиями подготовки за рубежом. Все ради того, чтобы сэкономленные на сборе средства пошли на выплату зарплаты. Правда, возникает сразу два вопроса: в каких тогда условиях предстоит готовиться к весенней части чемпионата и какое разнообразие по части сильных спарринг-партнеров предусмотрено? А ведь эти факторы в данную пору крайне важны, особенно в свете вновь озвученной на собрании команды прежней цели – выхода в Премьер-лигу.

ЧТО ЕСТЬ

Если говорить об условиях, то в случае отказа от варианта с Турцией ничего другого, кроме как экономить средства на собственной базе в Совиньоне "морякам" не останется. Вот только пойдет ли на пользу такой поворот событий для "Черноморца"? Тут стоит учитывать много разных факторов, одним из которых является погода. Всем хорошо известно, что зима в Одессе весьма непредсказуемая. Взять, к примеру, текущий месяц: в первые его два дня было солнечно и температура доходила до +18 градусов, а в разгар января выпал снег и похолодало до -18! А текущая неделя и вовсе удивила даже видавших виды старожилов приморского города. На смену трем дождливым дням внезапно вновь пришла настоящая зимняя погода - с вьюгой и даже ураганным ветром. Обильное количество снега, выпавшее на одесскую землю в среду, не только сделало невозможным проведение контрольного матча с земляками из второлиговой "Реал-Фармы", но и наверняка заставило тренерский штаб "моряков" всерьез обеспокоиться об условиях работы в ближайшее время. Тем более, что прогноз погоды на ближайшие две недели неутешителен: дожди, дожди, дожди… При таком раскладе как не вспомнить о более комфортной по климату Турции, куда "Черноморец" регулярно ездил на протяжении 19 (!) лет кряду?

Впрочем, не стоит исключать, что в окрестностях курортной Антальи команда Сергея Ковальца этой зимой все же окажется. Для того, чтобы руководством клуба было принято решение в пользу поездки на турецкую землю, им должно быть взято за основу сразу три важнейших фактора. О первом уже было сказано – неблагоприятные погодные условия в Одессе. Второй заключается в большем разнообразии спарринг-партнеров – как по представительству стран, так и по уровню. Ну а третий фактор связан с заочным соперничеством с главными конкурентами в борьбе за повышение в классе, которые еще задолго до выхода из отпуска внесли сборы в Турции в свои планы. Занимающие ведущие позиции в турнирной таблице соперники из Волочиска, Ровно, Николаева, Харькова и других городов во главу угла поставили качественную подготоку к ответственным матчам весенней части сезона. Так почему команда из такого футбольного города, как Одесса, должна от них отставать? Именно этот вопрос наряду с несколькими другими и волнует всех болельщиков "Черноморца" в период зимнего антракта.

Под "другими" в первую очередь подразумеваются кадровые потери. Пока они исчисляются всего тремя футболистами (Владиславом Хамелюком, Андреем Слинкиным и Олегом Кожушко), но помимо них у разных клубов существует интерес еще как минимум к пятерым. Однако волноваться почитателям одесской команды не стоит: по неофициальной информации, все лидеры намерены остаться в команде с целью помочь ей вернуться в УПЛ. Кроме того, в "Черноморце" не обойдется без пополнения. Не исключено, что "моряками" могут стать представители молодежной команды U-21 киевского "Динамо". Временно, на условиях аренды. В списке возможных кандидатов фигурируют фамилии полузащитников Романа Бодни, Вадима Мащенко, Артура Ващишина и нападающего Даниила Сухоручко. Вполне возможно, что в "Черноморце" появится кто-то из новичков из других клубов. Сергей Ковалец проверит их в деле уже в ближайшее время.

А пока в планах одесской команды значится контрольный матч с зарянскими "Балканами", который должен состояться в субботу, 30 января, на учебно-тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне. Правда, все будет зависеть от погодных условий.

Корреспонденту UA-Футбол стало известно, что существует предварительная договоренность о проведении двух спаррингов между "Черноморцем" и тираспольским "Шерифом". Возглавивший молдавскую команду в конце минувшего года украинский специалист Юрий Вернидуб предложил одесситам помериться силами дважды - 3 и 7 февраля в Тирасполе. Правда, для того, чтобы пересечь границу "морякам" предстоит предварительно сдать ПЦР-тесты – таковы нынешние международные правила.

а на "закуску" обнадеживающая для поклонников "Черноморца" информация. По имеющимся у корреспондента UA-Футбол сведениям, накануне членам команды была выплачена зарплата за ноябрь. В ближайшее время ожидается очередное поступление денег, которое, надо полагать, вкупе с возможным решением провести заключительный сбор в Турции может стать весомым эмоциональным вслеском для одесских футболистов.

Фото - ФК "Черноморец"