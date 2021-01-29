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Волынь рассталась с семью игроками. На просмотре находятся три потенциальных новичка

Первая лига
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Волынь рассталась с семью игроками. На просмотре находятся три потенциальных новичка
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Первый в новом году спарринг "Волыни" - с аматорами из ФК "Ковель-Волынь" не состоялся из-за непогоды.

На 30 января теперь у "Волыни" запланирован очередной контрольный поединок– в Житомире с "Полесьем".

Тем временем "Волынь" в январе уже покинули семь футболистов, последний с кем прекратили сотрудничество - Джемаль Кизилатеш. После непродолжительного перерыва снова будет выступать за "Волынь" иранский легионер Сиаваш Хагназари. Сейчас на просмотре находятся три потенциальных новичка, однако клубное руководство не афиширует их фамилии.

На первом этапе подготовки к весенней части сезона запланирован еще один спарринг: 7 февраля "Волынь" встретится с тернопольской "Нивой".

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В статье: Волынь (Луцк) Полесье (Житомир) Джемаль Кизилатеш Сиаваш Хагназари
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