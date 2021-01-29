Прикарпатье просматривает трех потенциальных новичков и ищет нападающего

Футболисты " Прикарпатья " завершили первый этап подготовки к весенней части чемпионата Украины.

На следующем сборе, который будет проходить с 30 января в Моршине, в тренировочном лагере "Прикарпатья" должны появиться три потенциальных новичка: Анатолий Ульянов из тернопольской "Нивы", Василий Курко и Василий Пасичняк – из луцкой "Волыни".

Также ивано-франковцы заинтересованы в приглашении фактурного нападающего, сейчас ведутся переговоры и не исключено, что это будет легионер из дальнего зарубежья.

Отметим, что в Mоршине у "Прикарпатья" запланированы два контрольных поединка: 7-го февраля – с ФК "Карпаты Галич" и 13-го - с тернопольской "Нивой".