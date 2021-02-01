Стороженко: Оснований для какого-либо объединения с Металлом уже не существует

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко ответил на вопрос о возможном объединении с "Металлом".

"Наши предложения по всем вопросам остались невостребованными, а потому оснований для какого-либо объединения уже не существует", – сказал Стороженко.

Напомним, что "Металлист 1925" идет на 5-м месте в Первой лиге, "Металл" – лидирует в группе Б Второй лиги.