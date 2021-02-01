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Стороженко: Оснований для какого-либо объединения с Металлом уже не существует
Харьковские клубы пойдут своими путями
Глава наблюдательного совета "
"Наши предложения по всем вопросам остались невостребованными, а потому оснований для какого-либо объединения уже не существует", – сказал Стороженко.
Напомним, что "Металлист 1925" идет на 5-м месте в Первой лиге, "Металл" – лидирует в группе Б Второй лиги.
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Источник:fc-metalist.com
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
01.02.2021 в 18:12
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balamyt (Boston)
01.02.2021 в 16:44
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