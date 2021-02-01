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Стороженко: Оснований для какого-либо объединения с Металлом уже не существует

Первая лига
(1 голосов)

Харьковские клубы пойдут своими путями

Стороженко: Оснований для какого-либо объединения с Металлом уже не существует
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко ответил на вопрос о возможном объединении с "Металлом".

"Наши предложения по всем вопросам остались невостребованными, а потому оснований для какого-либо объединения уже не существует", – сказал Стороженко.

Напомним, что "Металлист 1925" идет на 5-м месте в Первой лиге, "Металл" – лидирует в группе Б Второй лиги.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
fc-metalist.com

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
01.02.2021 в 18:12
Да? Серьезно? Интересно кто то поверил?
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balamyt (Boston)
01.02.2021 в 16:44
А зачем Харькову две команды в ПЛ
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