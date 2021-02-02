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Черноморец подписал Сергея Кравченко

Первая лига
(3 голосов)

Опытнейший игрок как усиление для одесситов

Черноморец подписал Сергея Кравченко
Новина українською

Экс-игрок "Днепра-1", 37-летний полузащитник Сергей Кравченко подписал контракт с "Черноморцем".

Условия соглашения клуб не раскрывает. Сообщается, что в своей новой команде Сергей будет играть под 14 номером.

Сегодня футболист был представлен команде и уже приступил к тренировочному процессу.

Отметим, что Кравченко начинал свою карьеру в "Шахтере", после которого поиграл также в азербайджанском "Карабахе", "Ворскле", "Динамо" и "Волыни". С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".

Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с "Днепром-1" все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2021 в 17:47
ЧО там ещё Селезень освободился напарник Антонову --пусть играют
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
02.02.2021 в 17:43
значит ЧО будет жить раз набирают игроков
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+2
0
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Leo-23 (Одесса)
02.02.2021 в 17:39
Взяли деда для раздевалки
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+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
02.02.2021 в 17:33
Мои соболезнования одесситам( Это явно груз для команды лидера первой лиги
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+1
-2


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