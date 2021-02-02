Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал Сергея Кравченко
Опытнейший игрок как усиление для одесситов
Условия соглашения клуб не раскрывает. Сообщается, что в своей новой команде Сергей будет играть под 14 номером.
Сегодня футболист был представлен команде и уже приступил к тренировочному процессу.
Отметим, что Кравченко начинал свою карьеру в "Шахтере", после которого поиграл также в азербайджанском "Карабахе", "Ворскле", "Динамо" и "Волыни". С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".
Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с "Днепром-1" все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины.
Популярное сейчас
- Такие разные трансферы игроков Шахтера, неожиданный претендент на Яремчука. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Коваленко в Бергамо, переход Бутко и переезд Де Пены в MLS? Главные новости за 1 февраля. Аудио
- Стало известно, почему Борячук не играет в спаррингах Руха, Федык отказался от еще одного новичка
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Новости по теме
- 19:02 Украинские Днепр-1 больше не рассчитывает на 37-летнего капитана и предложил Кравченко работу в клубе
- 20:48 Украинские Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет
- 22:30 Украинские Кравченко: Мне не сильно понравилось, что президент Днепра-1 за меня закончил мою карьеру