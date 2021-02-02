Черноморец подписал Сергея Кравченко

Экс-игрок "Днепра-1" , 37-летний полузащитник Сергей Кравченко подписал контракт с "Черноморцем".

Условия соглашения клуб не раскрывает. Сообщается, что в своей новой команде Сергей будет играть под 14 номером.

Сегодня футболист был представлен команде и уже приступил к тренировочному процессу.

Отметим, что Кравченко начинал свою карьеру в "Шахтере", после которого поиграл также в азербайджанском "Карабахе", "Ворскле", "Динамо" и "Волыни". С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".

Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с "Днепром-1" все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины.