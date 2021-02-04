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Валерий Кривенцов: Каждую игру рассматриваем, как подготовку к Чемпионату
Наставник харьковчан - о тренировочном процессе
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от спарринга против "Волчанске" и подытожил второй микро-цикл зимних сборов.
- Сейчас каждую игру рассматриваем, как подготовку к Чемпионату. Независимо от соперника, мы преследуем собственные цели. Сыграли матч, ребята получили нагрузки, сыграли по тайму. Далее будем выходить больше на игровое время.
- Насколько сейчас интенсивный тренировочный процесс?
- Сейчас были две недели с повышенной нагрузкой, провели матч, завтра дадим выходной. А потом начнем очередной этап подготовки, который будет достаточно интенсивным.
- Сегодня играли под нагрузкой?
- Так, под хорошей нагрузкой.
- То, что тренируетесь дома, а не в Турции, не мешает?
- Совсем нет. Поле хорошего качества, мы здесь проводим по две тренировки в день. Утреннее чередуем с тренажерным залом, а так, работаем на воздухе. Все хорошо.
- С контрольными матчами вам "везет": В первую был сильный мороз, сегодня - туман?
- Это наша страна и погодные условия, какие есть. Ничего страшного.
- Про спарринги расскажите?
- Мы планируем провести еще около пяти матчей перед вылетом в Турцию. Там запланировано восемь поединков. Считаю, этого будет достаточно.
- Много матчей, будете наигрывать состав?
- Конечно, ни одна тренировка не заменит игру.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице Первой лиги "Металлист 1925" находится на 5-м месте, набрав 25 баллов.
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