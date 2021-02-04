Валерий Кривенцов: Каждую игру рассматриваем, как подготовку к Чемпионату

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от спарринга против "Волчанске" и подытожил второй микро-цикл зимних сборов.

- Сейчас каждую игру рассматриваем, как подготовку к Чемпионату. Независимо от соперника, мы преследуем собственные цели. Сыграли матч, ребята получили нагрузки, сыграли по тайму. Далее будем выходить больше на игровое время.

- Насколько сейчас интенсивный тренировочный процесс?

- Сейчас были две недели с повышенной нагрузкой, провели матч, завтра дадим выходной. А потом начнем очередной этап подготовки, который будет достаточно интенсивным.

- Сегодня играли под нагрузкой?

- Так, под хорошей нагрузкой.

- То, что тренируетесь дома, а не в Турции, не мешает?

- Совсем нет. Поле хорошего качества, мы здесь проводим по две тренировки в день. Утреннее чередуем с тренажерным залом, а так, работаем на воздухе. Все хорошо.

- С контрольными матчами вам "везет": В первую был сильный мороз, сегодня - туман?

- Это наша страна и погодные условия, какие есть. Ничего страшного.

- Про спарринги расскажите?

- Мы планируем провести еще около пяти матчей перед вылетом в Турцию. Там запланировано восемь поединков. Считаю, этого будет достаточно.

- Много матчей, будете наигрывать состав?

- Конечно, ни одна тренировка не заменит игру.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице Первой лиги "Металлист 1925" находится на 5-м месте, набрав 25 баллов.