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Наставник Металлиста 1925: Команде необходимо усиление на все позиции
Будут ли новички?
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о комплектации команды.
- Конечно, для наигрывания игровых связей нужно время, процесс продолжается. Мы пробуем различные сочетания игроков, у нас сейчас нет ни первого, ни второго состава.
- Насколько уже укомплектована команда, будут еще новички?
- Посмотрим, если будет футболист, который нам нужен, то мы будем рассматривать его приглашение. Будем еще смотреть.
- На какие позиции еще нужны игроки?
- На все, - сказал Кривенцов с улыбкой.
Напомним, что ранее "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келит Анихом.
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