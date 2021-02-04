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Наставник Металлиста 1925: Команде необходимо усиление на все позиции

Первая лига
(1 голосов)

Будут ли новички?

Наставник Металлиста 1925: Команде необходимо усиление на все позиции
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о комплектации команды.

- Конечно, для наигрывания игровых связей нужно время, процесс продолжается. Мы пробуем различные сочетания игроков, у нас сейчас нет ни первого, ни второго состава.

- Насколько уже укомплектована команда, будут еще новички?

- Посмотрим, если будет футболист, который нам нужен, то мы будем рассматривать его приглашение. Будем еще смотреть.

- На какие позиции еще нужны игроки?

- На все, - сказал Кривенцов с улыбкой.

Напомним, что ранее "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келит Анихом.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
04.02.2021 в 11:21
вперед Метал!
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