Наставник Металлиста 1925: Команде необходимо усиление на все позиции

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о комплектации команды.

- Конечно, для наигрывания игровых связей нужно время, процесс продолжается. Мы пробуем различные сочетания игроков, у нас сейчас нет ни первого, ни второго состава.

- Насколько уже укомплектована команда, будут еще новички?

- Посмотрим, если будет футболист, который нам нужен, то мы будем рассматривать его приглашение. Будем еще смотреть.

- На какие позиции еще нужны игроки?

- На все, - сказал Кривенцов с улыбкой.

Напомним, что ранее "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келит Анихом.