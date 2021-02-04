Кополовец: С легионерами есть проблема с коммуникацией

Полузащитник и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о трансферах закарпатского клуба.

"Трансферный приоритет "Миная" – украинцы, закарпатцы. Но мы не можем найти футболистов такого качества, которое надо в УПЛ. Из-за коронавируса хорошие футболисты едут и в Украину, не надо больших капиталовложений. Футболисты снижают аппетиты и приезжают к нам или в любой другой клуб.

С легионерами есть проблема с коммуникацией. Но если ты хороший футболист, то такой тренер как Василий Кобин может их обучить и внедрить в команду. Все зависит от футболиста. Вот я ездил в Германию. Да, может, там несерьезная лига, но мне не надо было говорить. Я говорил на футбольном языке. У меня не было проблем. Да, они хотели, чтобы я ходил к репетитору, учили меня немецкому языку, чтобы я лучше понимал. Но я не ходил. Мне хватало того, что я хорошо играл в футбол. У меня с ними не было проблем.

Конечно, если ты валенок, то ты будешь валенком в любой команде. Язык надо учить, но если ты хороший футболист, то внедришься в любую команду", – сказал Кополовец.