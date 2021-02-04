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"Прочитал новость на UA-Футбол и решил попробовать". Годин рассказал, как получил должность тренера в Кремне
Приятно осознавать, что журналисты не зря делают свою работу
Новоиспеченный тренер "Кремня", 37-летний Алексей Годин рассказал, как он с помощью интернета получил указанную должность.
Напомним, что в декабре "Кремень" объявил вакансию на пост главного тренера и попросил от кандидатов резюме. Данная новость была опубликована и на сайте
- Алексей Вячеславович, как Вы узнали о поиске нового тренера "Кремня"?
- Читал новости в интернете и на сайте UA-Футбол выскочила новость о поиске тренера. Решил попробовать. Почему бы и нет?
- Принимали ранее участие в подобном? Что для Вас было необычным или трудным в конкурсе?
- Таких тяжелых вопросов не было. По подготовке, то еще год назад с запорожским "Металлургом" проходил сборы, и плюс-минус корректируешб под команду. Особых трудностей не было. Это футбольные вопросы, с которыми проходишь всю жизнь. Возможно немного пришлось "пораскинуть мозгами". Резюме сделал за 2-3 часа.
- На сколько рассчитан контракт?
- Контракт рассчитан на год.
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