"Прочитал новость на UA-Футбол и решил попробовать". Годин рассказал, как получил должность тренера в Кремне

Новоиспеченный тренер "Кремня", 37-летний Алексей Годин рассказал, как он с помощью интернета получил указанную должность.

Напомним, что в декабре "Кремень" объявил вакансию на пост главного тренера и попросил от кандидатов резюме. Данная новость была опубликована и на сайте UA-Футбол .

- Алексей Вячеславович, как Вы узнали о поиске нового тренера "Кремня"?

- Читал новости в интернете и на сайте UA-Футбол выскочила новость о поиске тренера. Решил попробовать. Почему бы и нет?

- Принимали ранее участие в подобном? Что для Вас было необычным или трудным в конкурсе?

- Таких тяжелых вопросов не было. По подготовке, то еще год назад с запорожским "Металлургом" проходил сборы, и плюс-минус корректируешб под команду. Особых трудностей не было. Это футбольные вопросы, с которыми проходишь всю жизнь. Возможно немного пришлось "пораскинуть мозгами". Резюме сделал за 2-3 часа.

- На сколько рассчитан контракт?

- Контракт рассчитан на год.