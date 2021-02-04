  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Прочитал новость на UA-Футбол и решил попробовать". Годин рассказал, как получил должность тренера в Кремне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Прочитал новость на UA-Футбол и решил попробовать". Годин рассказал, как получил должность тренера в Кремне

Первая лига
(1 голосов)

Приятно осознавать, что журналисты не зря делают свою работу

"Прочитал новость на UA-Футбол и решил попробовать". Годин рассказал, как получил должность тренера в Кремне
Новина українською

Новоиспеченный тренер "Кремня", 37-летний Алексей Годин рассказал, как он с помощью интернета получил указанную должность.

Напомним, что в декабре "Кремень" объявил вакансию на пост главного тренера и попросил от кандидатов резюме. Данная новость была опубликована и на сайте UA-Футбол.

- Алексей Вячеславович, как Вы узнали о поиске нового тренера "Кремня"?

- Читал новости в интернете и на сайте UA-Футбол выскочила новость о поиске тренера. Решил попробовать. Почему бы и нет?

- Принимали ранее участие в подобном? Что для Вас было необычным или трудным в конкурсе?

- Таких тяжелых вопросов не было. По подготовке, то еще год назад с запорожским "Металлургом" проходил сборы, и плюс-минус корректируешб под команду. Особых трудностей не было. Это футбольные вопросы, с которыми проходишь всю жизнь. Возможно немного пришлось "пораскинуть мозгами". Резюме сделал за 2-3 часа.

- На сколько рассчитан контракт?

- Контракт рассчитан на год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Годин Кремень (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кремень

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...