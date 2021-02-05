Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой

Одесский " Черноморец " завершил сотрудничество с защитником Василием Приймой.

Как сообщает Meta-ratings, игрок договорился о расторжении контракта с одесским "Черноморцем", цвета которого он защищал с сентября прошлого года и находится в поиске новой команды.

В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 6 матчах и заработал одно предупреждение.

Ранее Прийма поиграл за такие клубы, как донецкий "Металлург", "Фрозиноне", "Заря", "Шахтер" (Солигорск) и "Карпаты".