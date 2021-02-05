Первая лига
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Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой
Защитник будет подыскивать себе новую команду
Одесский "
Как сообщает Meta-ratings, игрок договорился о расторжении контракта с одесским "Черноморцем", цвета которого он защищал с сентября прошлого года и находится в поиске новой команды.
В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 6 матчах и заработал одно предупреждение.
Ранее Прийма поиграл за такие клубы, как донецкий "Металлург", "Фрозиноне", "Заря", "Шахтер" (Солигорск) и "Карпаты".
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Источник:Meta Ratings
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