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Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой

Первая лига
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Защитник будет подыскивать себе новую команду

Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой
Новина українською

Одесский "Черноморец" завершил сотрудничество с защитником Василием Приймой.

Как сообщает Meta-ratings, игрок договорился о расторжении контракта с одесским "Черноморцем", цвета которого он защищал с сентября прошлого года и находится в поиске новой команды.

В нынешнем сезоне Первой лиги 29-летний футболист принял участие в 6 матчах и заработал одно предупреждение.

Ранее Прийма поиграл за такие клубы, как донецкий "Металлург", "Фрозиноне", "Заря", "Шахтер" (Солигорск) и "Карпаты".

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В статье: Василий Прийма Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta Ratings

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