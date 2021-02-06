Аутсайдер Первой лиги подпишет экс-игрока сборной Украины

Один из аутсайдеров Первой Лиги "ВПК-Агро" продолжает укомплектовывать свой состав, готовясь ко второй части сезона. Новичком команды станет Павел Ксенз, который присоединится к клубу в статусе свободного агента. Об этом сообщает metaratings.com.

Ранее новоиспеченными игроками клуба стали три игрока “Зари”, которые присоединились на правах аренды: Максим Агапов, Дмитрий Пиддубный и Тимофей Сухарь. Также "ВПК-Агро" подписал Дмитрия Зозулю, Георгия Гадрани, Рамина Мухтарова, Сергея Палюха и Александра Беляева.

Павел Ксенз имеет в активе 334 матча за "Карпаты", "Днепр", "Металлист", "Олександрию", "Олимпик", "Говерлу", "Харьков", "Мариуполь" и "Сандецью". Вместе с днепрянами он доходил до финала Лиги Европы 2014/2015 гг. Также в его активе один поединок за сборную Украины: защитник провел полную товарищескую встречу против сборной Грузии. Отметим, что агентом игрока является Вадим Шаблий.

После первой части сезона в Первой лиге "ВПК-Агро" занимает 13 место с 13-ю очками в активе.