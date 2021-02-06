Черноморец арендовал квартет игроков Динамо

"Черноморец" арендовал квартет игроков молодежной команды "Динамо", сообщает официальный сайт киевлян.

До конца сезона за одесситов будут выступать Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин.

В текущем сезоне универсал Вадим Мащенко провел 9 игр и забил один мяч за "Динамо" U21. Нападающий Даниил Сухоручко принял участие в 12 матчах и забил 3 гола за "Динамо" U21.

В активе полузащитника Романа Бодни 10 матчей и 2 забитых мяча за молодежную команду киевлян. На счету полузащитника Артура Ващишина один сыгранный матч за "Динамо" U21.