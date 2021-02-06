  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Черноморец арендовал квартет игроков Динамо
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец арендовал квартет игроков Динамо

Первая лига
(1 голосов)

Одесситы усилились до конца сезона

Черноморец арендовал квартет игроков Динамо
Новина українською

"Черноморец" арендовал квартет игроков молодежной команды "Динамо", сообщает официальный сайт киевлян.

До конца сезона за одесситов будут выступать Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин.

В текущем сезоне универсал Вадим Мащенко провел 9 игр и забил один мяч за "Динамо" U21. Нападающий Даниил Сухоручко принял участие в 12 матчах и забил 3 гола за "Динамо" U21.

В активе полузащитника Романа Бодни 10 матчей и 2 забитых мяча за молодежную команду киевлян. На счету полузащитника Артура Ващишина один сыгранный матч за "Динамо" U21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
06.02.2021 в 16:29
В Динамо акция "Отдадим бесплатно в хорошие руки" :)
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
06.02.2021 в 16:26
Берёшь три - четвёртый в подарок!
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...