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Черноморец арендовал квартет игроков Динамо
Одесситы усилились до конца сезона
"Черноморец" арендовал квартет игроков молодежной команды "Динамо", сообщает официальный сайт киевлян.
До конца сезона за одесситов будут выступать Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин.
В текущем сезоне универсал Вадим Мащенко провел 9 игр и забил один мяч за "Динамо" U21. Нападающий Даниил Сухоручко принял участие в 12 матчах и забил 3 гола за "Динамо" U21.
В активе полузащитника Романа Бодни 10 матчей и 2 забитых мяча за молодежную команду киевлян. На счету полузащитника Артура Ващишина один сыгранный матч за "Динамо" U21.
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