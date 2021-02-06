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Полесье подписал одного из рекордсменов Александрии и еще трех игроков
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Житомирский "Полесье" в зимнее межсезонье усилился четырьмя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новичком команды стал бывший игрок "Александрии" Василий Грицук. На его счету 232 матча в 12 сезонах за "горожан", что является вторым результатом по количеству проведенных встреч в составе команды. Также к "Полесье" присоединились голкипер Антон Яшков, защитник Бадри Акубардия (воспитанник "Динамо" и бивший игрок молодёжных сборных Украины) и полузащитник Денис Островский (воспитанник "Оболони").
После первой части сезона житомирский "Полесье" занимает 10 место в Первой Лиге, имея 19 очков в активе. Следующий матч команды запланирован на 18-е марта. Соперником будет "Верес".
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