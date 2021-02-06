  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье подписал одного из рекордсменов Александрии и еще трех игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье подписал одного из рекордсменов Александрии и еще трех игроков

Первая лига
(1 голосов)

Середняк Первой лиги усердно работает на трансферном рынке

Полесье подписал одного из рекордсменов Александрии и еще трех игроков
Новина українською

Житомирский "Полесье" в зимнее межсезонье усилился четырьмя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новичком команды стал бывший игрок "Александрии" Василий Грицук. На его счету 232 матча в 12 сезонах за "горожан", что является вторым результатом по количеству проведенных встреч в составе команды. Также к "Полесье" присоединились голкипер Антон Яшков, защитник Бадри Акубардия (воспитанник "Динамо" и бивший игрок молодёжных сборных Украины) и полузащитник Денис Островский (воспитанник "Оболони").

После первой части сезона житомирский "Полесье" занимает 10 место в Первой Лиге, имея 19 очков в активе. Следующий матч команды запланирован на 18-е марта. Соперником будет "Верес".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Василий Грицук Полесье (Житомир) Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Полесье

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...