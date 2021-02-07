  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Черноморца порвал кресты в товарищеском матче
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Черноморца порвал кресты в товарищеском матче

Первая лига
(1 голосов)

Владислав Клименко получил серьезную травму...

Капитан Черноморца порвал кресты в товарищеском матче
Новина українською

Youtube-канал "Футбольный формат" сообщает, что капитан "Черноморца" Владислав Клименко разорвал крестообразные связки колена.

26-летний полузащитник получил тяжелую травму во вчерашнем поединке против "Шерифа" (3:1 в пользу одесской команды"). На восстановление хавбека уйдет минимум 6 месяцев.

В текущем сезоне Первой Лиги Клименко провел 13 поединков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Клименко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...