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Капитан Черноморца порвал кресты в товарищеском матче
Владислав Клименко получил серьезную травму...
Youtube-канал "Футбольный формат" сообщает, что капитан "Черноморца" Владислав Клименко разорвал крестообразные связки колена.
26-летний полузащитник получил тяжелую травму во вчерашнем поединке против "Шерифа" (3:1 в пользу одесской команды"). На восстановление хавбека уйдет минимум 6 месяцев.
В текущем сезоне Первой Лиги Клименко провел 13 поединков.
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Источник:Youtube-канал "Футбольный формат"
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