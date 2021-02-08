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Команда с Тернополя просматривает бразильца

Первая лига
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Ранее он играл в "Минае"

Команда с Тернополя просматривает бразильца
Новина українською

Несколько дней в тренировочном лагере "Нивы" находится 22-летний бразильский нападающий Энрике Араужо, сообщает Meta-ratings.

Шестого февраля в спарринге "Нивы" с "Волынью" он вышел на замену во втором тайме при счете 0:2 в пользу лучан и помог своей новой команде переломить ход событий и отпраздновать волевую победу - 3:2.

Однако героем этого контрольного поединка стал новичок "Нивы", 32-летний Ярослав Кинаш, известный по выступлениям за "Волынь". Он также появился на поле после перерыва и сначала сделал результативную передачу, а затем заработал пенальти, реализовав который, тернопольчане сравняли счет.

Раньше Энрике Араужо выступал за "Львов", "Локомотив" из словацкого Кошице и "Mинай".

Напомним, что следующий спарринг "Нива" проведет 13 февраля в Ивано-Франковске с "Прикарпатьем".

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В статье: Ярослав Кинаш ФК Минай Нива (Тернополь) Энрике Араужо Минай Нива (Тернополь
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