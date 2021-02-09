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Команда Первой лиги подписала экс-игрока Олимпика и Карпат

Первая лига
(3 голосов)

Также он финалист Лиги Европы

Команда Первой лиги подписала экс-игрока Олимпика и Карпат
Новина українською

Клуб Первой лиги "ВПК-Агро" официально объявил о подписании защитника и полузащитника Павла Ксенза. 34-летний футболист имеет большой опыт выступлений в Премьер-лиги и однозначно будет самым титулованным игроком "ВПК-Агро" за всю его 10-летнюю историю.

Павел - финалист Лиги Европы 2014/15, двукратный бронзовый призер чемпионата Украины в составах харьковского "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" в сезонах 2013/14 и 2014/15 соответственно. Игрок имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины. В главной команде страны Павел сыграл один товарищеский матч, 9 июня 2015 года против сборной Грузии.

В Премьер-лиге футболист, кроме "Металлиста" и "Днепра", играл в "Закарпатье", "Ильичевце", ФК "Харьков", "Александрию" (с этой командой также стал победителем Первой лиги в сезоне 2010/11), "Карпаты" и "Олимпик", в котором выступал в прошлом сезоне.

Напомним, что "ВПК-Агро" арендовал у "Зари" трех игроков. Защитники Тимофей Сухарь и Максим Агапов, а также хавбек Дмитрий Поддубный.

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В статье: Павел Ксенз Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
ФК ВПК-Агро

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Комментарии (1)
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dazo23
09.02.2021 в 10:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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