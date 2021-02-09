Команда Первой лиги подписала экс-игрока Олимпика и Карпат

Клуб Первой лиги "ВПК-Агро" официально объявил о подписании защитника и полузащитника Павла Ксенза. 34-летний футболист имеет большой опыт выступлений в Премьер-лиги и однозначно будет самым титулованным игроком "ВПК-Агро" за всю его 10-летнюю историю.

Павел - финалист Лиги Европы 2014/15, двукратный бронзовый призер чемпионата Украины в составах харьковского "Металлиста" и днепропетровского "Днепра" в сезонах 2013/14 и 2014/15 соответственно. Игрок имеет опыт выступлений за национальную сборную Украины. В главной команде страны Павел сыграл один товарищеский матч, 9 июня 2015 года против сборной Грузии.

В Премьер-лиге футболист, кроме "Металлиста" и "Днепра", играл в "Закарпатье", "Ильичевце", ФК "Харьков", "Александрию" (с этой командой также стал победителем Первой лиги в сезоне 2010/11), "Карпаты" и "Олимпик", в котором выступал в прошлом сезоне.

Напомним, что "ВПК-Агро" арендовал у "Зари" трех игроков. Защитники Тимофей Сухарь и Максим Агапов, а также хавбек Дмитрий Поддубный.