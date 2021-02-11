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Двойной динамовский удар. Волынь проиграла Бресту, Верес уступил Тбилиси

Первая лига
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Клубы Первой лиги также проводят зарубежные сборы

Двойной динамовский удар. Волынь проиграла Бресту, Верес уступил Тбилиси

fcvolyn.net

Новина українською

В то время как команды УПЛ уже готовятся непосредственно к рестарту сезона, клубы Первой лиги продолжают проводить сборы как в Украине, так и за рубежом.

Так, в четверг 11 февраля украинские команды за рубежом провели несколько спаррингов. В одном из них в Беларуси (в манеже) Волынь сыграла с Динамо Брест, а Верес в Турции – с Динамо Тбилиси

Верес свой поединок начал активно, уже к 17-й минуте вел со счетом 2:0, однако удержать даже ничью не сумел. Интересно, что грузинская команда забила три гола еще до перерыва, в то время как второй тайм, несмотря на обилие моментов, остался сухим. 2:3 – третье поражение Вереса на сборах.

Ну а Волынь в своем матче с минимальным счетом уступила Бресту.

В данном поединке белорусы выглядели солиднее и увереннее крестоносцев и вполне закономерно победили, забив единственный гол в середине второго тайма после подачи с углового.

Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия) 2:3

Голы: Петько (6), Сергийчук (17, с пенальти)

Верес: Когут (Бабийчук, 65) - Солдат (Савошко, 70), Махнев (Мельник, 46), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 70), Дахновский (Тимофеенко, 46), Петько (Панасенко, 46), Полюлях, Пасич (Густаво, 65), Шестаков (Гегедош, 46), Сергийчук (Гайдучик, 65).

Динамо (Брест, Беларусь) - Волынь 1:0 (67)

Волынь: Леванидов, Симинин, Приндета, Войтиховский, Цюпа, Примак, Рябов, Ляшенко, Протасов, Оринчак, Кобзарь.

На поле также выходили: Климец и игроки на просмотре.

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В статье: Волынь (Луцк) Верес (Ровно)
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