Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двойной динамовский удар. Волынь проиграла Бресту, Верес уступил Тбилиси
Клубы Первой лиги также проводят зарубежные сборы
fcvolyn.net
В то время как команды УПЛ уже готовятся непосредственно к рестарту сезона, клубы
Так, в четверг 11 февраля украинские команды за рубежом провели несколько спаррингов. В одном из них в Беларуси (в манеже) Волынь сыграла с Динамо Брест, а Верес в Турции – с Динамо Тбилиси
Верес свой поединок начал активно, уже к 17-й минуте вел со счетом 2:0, однако удержать даже ничью не сумел. Интересно, что грузинская команда забила три гола еще до перерыва, в то время как второй тайм, несмотря на обилие моментов, остался сухим. 2:3 – третье поражение Вереса на сборах.
Ну а Волынь в своем матче с минимальным счетом уступила Бресту.
В данном поединке белорусы выглядели солиднее и увереннее крестоносцев и вполне закономерно победили, забив единственный гол в середине второго тайма после подачи с углового.
Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия) 2:3
Голы: Петько (6), Сергийчук (17, с пенальти)
Верес: Когут (Бабийчук, 65) - Солдат (Савошко, 70), Махнев (Мельник, 46), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 70), Дахновский (Тимофеенко, 46), Петько (Панасенко, 46), Полюлях, Пасич (Густаво, 65), Шестаков (Гегедош, 46), Сергийчук (Гайдучик, 65).
Динамо (Брест, Беларусь) - Волынь 1:0 (67)
Волынь: Леванидов, Симинин, Приндета, Войтиховский, Цюпа, Примак, Рябов, Ляшенко, Протасов, Оринчак, Кобзарь.
На поле также выходили: Климец и игроки на просмотре.
Популярное сейчас
- Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Команда Первой лиги подписала экс-игрока Олимпика и Карпат
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО