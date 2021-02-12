Металлист 1925 подписал воспитанника Металлиста

" Металлист 1925 " усилился 19-летним украинским центрфорвардом Валерием Блажко.

Точные условия соглашения клуб не раскрывает, но сообщает, что контракт долгосрочный, а в "Металлисте 1925" форвард будет выступать под №18.

Блажко родился в Харькове и футболом начал заниматься в "Металлисте".

Летом 2019-го года стал игроком харьковского "Авангарда" U-19, а в феврале 2020-го перешел в чешский клуб "Млада Болеслав".

Осенью тренировался с "Металлистом 1925", прошел полную зимнюю подготовку с "желто-синими" и сейчас официально стал игроком команды.