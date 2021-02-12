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Металлист 1925 подписал воспитанника Металлиста

Первая лига
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Валерий Блажко вернулся в родной Харьков

Металлист 1925 подписал воспитанника Металлиста

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" усилился 19-летним украинским центрфорвардом Валерием Блажко.

Точные условия соглашения клуб не раскрывает, но сообщает, что контракт долгосрочный, а в "Металлисте 1925" форвард будет выступать под №18.

Блажко родился в Харькове и футболом начал заниматься в "Металлисте".

Летом 2019-го года стал игроком харьковского "Авангарда" U-19, а в феврале 2020-го перешел в чешский клуб "Млада Болеслав".

Осенью тренировался с "Металлистом 1925", прошел полную зимнюю подготовку с "желто-синими" и сейчас официально стал игроком команды.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Валерий Блажко
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