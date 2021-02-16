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Оболонь объявила о наборе девушек в женскую футбольную команду

Первая лига
(7 голосов)

У пивоваров будет своя женская команда

Оболонь объявила о наборе девушек в женскую футбольную команду

fcbrovar.obolon.ua

Новина українською

Киевская "Оболонь" объявила о набор девушек в женскую профессиональную футбольную команду.

Возраст игроков от 15 лет и старше.

Клуб сообщает о создании женской команды, которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин.

Напомним, что ранее УАФ утвердила план развития женского футбола, согласно которому в течении ближайших трех лет клубы УПЛ и ПФЛ должны обзавестись женскими командами или же установить сотрудничество с ними.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (1)
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Shtaket (Poltava)
16.02.2021 в 21:59
Заберите мою соседку , она как раз оболонь любит ...
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