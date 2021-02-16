Оболонь объявила о наборе девушек в женскую футбольную команду

Киевская " Оболонь " объявила о набор девушек в женскую профессиональную футбольную команду.

Возраст игроков от 15 лет и старше.

Клуб сообщает о создании женской команды, которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин.

Напомним, что ранее УАФ утвердила план развития женского футбола, согласно которому в течении ближайших трех лет клубы УПЛ и ПФЛ должны обзавестись женскими командами или же установить сотрудничество с ними.