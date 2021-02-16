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Оболонь объявила о наборе девушек в женскую футбольную команду
У пивоваров будет своя женская команда
fcbrovar.obolon.ua
Киевская "
Возраст игроков от 15 лет и старше.
Клуб сообщает о создании женской команды, которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины среди женщин.
Напомним, что ранее УАФ утвердила план развития женского футбола, согласно которому в течении ближайших трех лет клубы УПЛ и ПФЛ должны обзавестись женскими командами или же установить сотрудничество с ними.
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