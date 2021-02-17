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15 лет ожидания, у Полесья есть шансы отпраздновать новоселье

Первая лига
(2 голосов)

Житомирские болельщики устали ждать и дожимают власть собственноручно

15 лет ожидания, у Полесья есть шансы отпраздновать новоселье

Фото - Спортивний Житомир

Новина українською

Сегодня в Житомире прошла акция фан-движения White ZT Family - ультрас команды Первой лиги Полесья. Мероприятие организовано с целью напомнить главе облгосадминистрации Виталию Бунечко о его обещания в скором времени открыть стадион "Полесье", который находится на Старом бульваре.

Еще 22-го августа 2019-го на тот момент новоназначенный чиновник громогласно заявил о скорой сдаче в эксплуатацию и арены с натуральным покрытием, капитальный ремонт которой начинался еще в 2005-м году. В тот день в городе открывали "Спартак-Арену", на которой, напомним, покрытие синтетическое.

Так уж сложилось, что "Спартак" к играм Первой лиги допущен не был и первую часть сезона подопечные Сергея Шищенко провели на НТКУ им. Банникова в качестве домашнего. Можно лишь представить во что обходятся тем же болельщикам клуба регулярные выезды на номинально домашние игры в столицу...

К чести самого Виталия Бунечко, сегодня он оперативно вышел к ультрасам и заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Ввод здания в эксплуатацию ожидается не позднее 15-го марта.

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В статье: Полесье (Житомир)
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