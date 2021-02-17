Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
15 лет ожидания, у Полесья есть шансы отпраздновать новоселье
Житомирские болельщики устали ждать и дожимают власть собственноручно
Фото - Спортивний Житомир
Сегодня в Житомире прошла акция фан-движения White ZT Family - ультрас команды Первой лиги Полесья. Мероприятие организовано с целью напомнить главе облгосадминистрации Виталию Бунечко о его обещания в скором времени открыть стадион "Полесье", который находится на Старом бульваре.
Еще 22-го августа 2019-го на тот момент новоназначенный чиновник громогласно заявил о скорой сдаче в эксплуатацию и арены с натуральным покрытием, капитальный ремонт которой начинался еще в 2005-м году. В тот день в городе открывали "Спартак-Арену", на которой, напомним, покрытие синтетическое.
Так уж сложилось, что "Спартак" к играм Первой лиги допущен не был и первую часть сезона подопечные Сергея Шищенко провели на НТКУ им. Банникова в качестве домашнего. Можно лишь представить во что обходятся тем же болельщикам клуба регулярные выезды на номинально домашние игры в столицу...
К чести самого Виталия Бунечко, сегодня он оперативно вышел к ультрасам и заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Ввод здания в эксплуатацию ожидается не позднее 15-го марта.
Популярное сейчас
- Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ
- Новый контракт Калитвинцева, слухи о Сухоцком и Шарпаре. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Новости по теме
- 16:34 Украинские Полесье подписал одного из рекордсменов Александрии и еще трех игроков
- 18:25 Украинские КДК рассмотрит высказывания Суркиса, Поворознюка, Кополовца, Кобина, Максимова и Каплуна
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021