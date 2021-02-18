СМИ: Ковалец покинул Черноморец из-за задолженностей по зарплате

В четверг 18 февраля "Черноморец" объявил о расставании с главным тренером Сергеем Ковальцом . Сообщалось, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

Но по информации Meta-ratings.com, одной из главных причин, из-за которой стороны решили разорвать контракт, стали задолженности по зарплате перед 52-летним специалистом, которые длились несколько месяцев.

Добавим, что "Черноморец" вышел из отпуска одним из последних среди коллективов Первой лиги. "Моряки" не выезжали на сборы в Турцию и проводят подготовку к весенней части чемпионата в Киеве.

Напомним, что Сергей Ковалец работал главным тренером "Черноморца" с мая 2020 года. Одесситы в текущей таблице Первой лиги занимают третье место с 28 очками. Исполняющим обязанности главного тренера "моряков" будет экс-нападающий одесситов Алексей Антонов.