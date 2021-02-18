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СМИ: Ковалец покинул Черноморец из-за задолженностей по зарплате
Клуб задолжал тренеру зарплату за несколько месяцев
В четверг 18 февраля "Черноморец" объявил о
Но по информации Meta-ratings.com, одной из главных причин, из-за которой стороны решили разорвать контракт, стали задолженности по зарплате перед 52-летним специалистом, которые длились несколько месяцев.
Добавим, что "Черноморец" вышел из отпуска одним из последних среди коллективов Первой лиги. "Моряки" не выезжали на сборы в Турцию и проводят подготовку к весенней части чемпионата в Киеве.
Напомним, что Сергей Ковалец работал главным тренером "Черноморца" с мая 2020 года. Одесситы в текущей таблице Первой лиги занимают третье место с 28 очками. Исполняющим обязанности главного тренера "моряков" будет экс-нападающий одесситов Алексей Антонов.
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