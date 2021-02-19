Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 прекратил сотрудничество с защитником
По обоюдному согласию сторон
фото -Металлист 1925
ФК "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с украинским защитником Виталием Гошкодерей, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
К харьковскому клубу Гошкодеря присоединился в августе 2020 года. За это время он провел 13 официальных матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Напомним, что 33-летний футболист воспитанник донецкого "Шахтера". На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Шахтер-3", донецкий "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть", "Окжетпес" и одесский "Черноморец".
Популярное сейчас
- Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге
- Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля
- ЛЕ. Маккаби - Шахтер 0:2. В режиме удава
- Футбольные звезды Украины: все победители по итогам 2020 года
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Новости по теме
- 15:55 Украинские Верес не дожал Металлист 1925. Харьковчане три матча без побед
- 07:30 Прогнозы на футбол Верес - Металлист 1925. Экспонента успеха, превратят ли ее харьковчане в синусоиду - прогноз на игру Первой лиги
- 08:10 Прогнозы на футбол Волынь - Металлист 1925. Харьковчане в попытке переломить тенденцию - анонс с прогнозом на матч Первой лиги