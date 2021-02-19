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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с защитником

Первая лига
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По обоюдному согласию сторон

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с защитником

фото -Металлист 1925

Новина українською

ФК "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с украинским защитником Виталием Гошкодерей, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

К харьковскому клубу Гошкодеря присоединился в августе 2020 года. За это время он провел 13 официальных матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что 33-летний футболист воспитанник донецкого "Шахтера". На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Шахтер-3", донецкий "Олимпик", "Волынь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть", "Окжетпес" и одесский "Черноморец".

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В статье: Виталий Гошкодеря Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Metalist1925

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