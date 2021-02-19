Черноморец: почему ушел Сергей Ковалец?

Сказать, что новость об уходе Сергея Ковальца с поста главного тренера одесского "Черноморца" вызвала бурную реакцию в приморском городе – значит, ничего не сказать. Накануне в футбольной Одессе она вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Впрочем, только ли в ней? После того, как об уходе 52-летнего специалиста сообщил официальный сайт клуба, на протяжении всего дня на мобильном телефоне корреспондента UA-Футбол стали раздаваться звонки от коллег, "футбольных" людей и болельщиков. Все, словно сговорившись, задавали один из тот же вопрос: "По какой причине ушел Ковалец?". Эта тема, словно кипящая вода, вовсю бурлила и в соцсетях, где дела "Черноморца" ежедневно обсуждают его поклоники с разных стран и даже континентов.

Чтобы найти ответ на интересующий всех вопрос стоит отмотать ленту немного назад, в май 2020 года. Получив предложение стать у руля одесской команды, Сергей Ковалец видимо, не подозревал, с чем ему придется столкнуться впоследствии. Желание принять новый вызов в своей карьере вкупе с возможностью поработать в одном из известнейших клубов постсоветского пространства, имеющим современную учебно-тренировочную базу и красавец-стадион, стали определяющими в его решении. Да и что греха таить: каждому тренеру было бы престижно иметь в своей трудовой книжке запись: "главный тренер ФК "Черноморец" (Одесса)". Правда, престижность эта больше основана на былых успехах "моряков", добывавших бронзу и слывшими грозой авторитетов в чемпионате СССР, на равных боровшихся с лучшим клубом ХХ века – мадридским "Реалом", неоднократно выигрывавших серебро, бронзу и Кубок Украины, а также пробивавшихся в весеннюю стадию Лиги Европы в сезоне-2013/14.

Увы, за семь лет, истекших с момента захлестнувшей футбольную Украину еврокубковой эйфории, в жизни "Черноморца" поменялось многое. Тренеры в нем стали меняться, словно перчатки, а кадровые пертурбации в составе происходили каждые 4-5 месяцев! Одесский клуб напоминал перевалочную базу: на смену одним футболистам приезжали другие, причем все это измерялось в большом количестве. Для "Черноморца" стало нормой, когда по два раза в год из его состава уходит сразу по 8-10, а то и 15 (!) футболистов, как это было в прошлом году.

Отправляясь в Одессу, Сергей Ковалец наверняка полагал, что его не коснется участь нескольких предшественников, которые оказались не в силах терпеть непрофесиональное отношение к футболу в клубе и вынуждены были его покинуть. Ничего не поделаешь, так уж устроен человек: каждому кажется, что именно с ним подобное уж точно не произойдет. В силу то ли менталитета, то ли излишней уверенности или наивности многие из нас часто становятся умны лишь задним числом, то и дело казня себя впоследствии за опрометчивый шаг. Гораздо меньше теряет тот, кто отбросив залихватский подход с подкрепляющей его поговоркой "Кто не рискует, тот не пьет шампанского" думает передним числом. Как опытный шахматист, просчитывающий партию намного ходов вперед. И хотя футбол в этой связи часто сравнивают с шахматами, гроссмейстерской дальновидностью похватстаться может далеко не каждый.

В своей тренерской карьере Ковалец уже успел пройти разные испытания, поэтому трудности его не пугали. Но в Одессе перед ним была поставлена конкретная цель – вернуть "Черноморцу" прописку в классе сильнейших. А это большая ответственность. Тем не менее, за дело новый коуч взялся, засучив рукава. Он понимал: в тренерской работе далеко не всегда бывает комфортно – нередко случается, что нужно пройти через определенные испытания.

Потратив летнюю пору в сезоне-2019/20 на знакомство c возможностями своих новых подопечных, Сергей Ковалец к новому чемпионату сумел не только слепить боеспособный коллектив, но и зажечь ребят идеей повышения в ранге. По осенней части нынешнего чемпионата первой лиги было видно, что от матча к матчу "Черноморец" выглядит все увереннее, а его игроки постепенно обретают психологию победителей. Эти изменения к лучшему вселили оптимизм в сердца одесских болельщиков, которые всецело поверили в способность Ковальца и его тренерского штаба вернуть Одессе столь привычное место в элите. Доверились тренеру и футболисты, сумевшие на протяжении осенней турнирной дистанции держаться в лидирующей группе.

Казалось бы, стоит переизимовать – и одесская команда продолжит свое восхождение к УПЛ. Но уже в декабре прошлого года в футбольных кругах южного города стали поговаривать: в "Черноморце" не все так гладко. Задержки с выплатой зарплаты и премиальных, о которых UA-Футбол уже рассказывал ранее, оказались не единственной проблемой "моряков". До момента выхода из отпуска 20 января, футболисты не получили заработной платы за ноябрь и декабрь 2020 года, что не способствовало их позитивному настроению. Когда же часть из причитающихся им денег (ноябрьская зарплата) в конце января все же была выплачена, это стало слабым утешением. Ведь к тому моменту у тренерского штаба и футболистов закрались сомнения относительно традиционной поездки на сборы в Турцию, где "Черноморец" неизменно проводил подготовку к весенней части сезона с 2002 года. Затянувшаяся неопределенность в этом вопросе уже тогда породила дополнительную тревогу за конечный успех в борьбе за возвращение в УПЛ.

Как назло, нынешняя зима оказалась на редкость суровой, что не обошло и южную Одессу. Чем больше город оказывался в плену снега и мороза, тем чаще в одесской команде думали о Турции. Ведь из-за погодных условий тренерский штаб "Черноморца" то и дело вынужден был вносить коррективы в сформированный ранее план работы. Подготовка пошла наперекосяк – как по части проведения занятий, так и контрольных игр. В этой ситуации ничего другого Сергею Ковальцу и К* не оставалось, как довольствоваться спаррингами на промерзшем поле клубной базы в Совиньоне или искусственных газонах в селе Маяки и Тирасполе. В роли соперников выступили представители второй лиги – зарянские "Балканы", одесская "Реал-Фарма" и многократный чемпион Молдовы – "Шериф".

А когда стало ясно, что фраза из известного произведения "не нужен нам берег турецкий…" впервые за последние девятнадцать лет обрела в одесском клубе реальное значение, "Черноморец" отправился на тренировочный сбор в… страдающий от снежных заносов и крепких морозов Киев. И если кто-то подумал, что в столицу "моряки" отправились с целью найти хотя бы сильных спарринг-партнеров, с которыми можно было бы помериться силами на натуральном газоне, это не так. Оба контрольных матча были сыграны на искусственном поле манежа учебно-тренировочной базы киевского "Динамо" в Конча-Заспе с младшими по рангу коллективами – второлиговым "Эпицентром" из Дунаевцов Хмельницкой области и аматорским "Левым берегом" из Киева.

Долги по зарплате, невозможность готовиться в надлежащих условиях, низкий уровень большинства соперников в контрольных матчах и отсутствие кадрового усиления в виде квалифицированных исполнителей ставят под сомнение достижение "Черноморцем" поставленной цели – выхода в элиту. В таких условиях любому тренеру работать архисложно. Особенно когда едва ли не каждый день подходят футболисты с одним и тем же вопросом: "Тренер, когда нам отдадут долги по зарплате?". Терпеть Сергей Ковалец не стал – ушел. И понять его можно.