Кремень подписал четырех игроков

"Кремень" подписал четырех новичков в зимнее межсезонье. Ими стали защитники Евгений Белоусов и Павел Милесин, а также игроки полузащиты Александр Демченко и Артем Хоцяновский.

Ранее футболисты представляли команды Первой и Второй лиг Украины. Также на просмотре в команде был нападающий Антон Яременко, однако стороны не смогли договориться о подписании контракта.

После первой части сезона "Кремень" занимает 12 место в Первой лиге, имея в своем активе 18 очков. Следующий матч команда проведет 19 марта против "Авангарда" в Краматорске.