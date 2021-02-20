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Кремень подписал четырех игроков
Команда усиливается перед восстановлением сезона
ФК Кремінь
"Кремень" подписал четырех новичков в зимнее межсезонье. Ими стали защитники Евгений Белоусов и Павел Милесин, а также игроки полузащиты Александр Демченко и Артем Хоцяновский.
Ранее футболисты представляли команды Первой и Второй лиг Украины. Также на просмотре в команде был нападающий Антон Яременко, однако стороны не смогли договориться о подписании контракта.
После первой части сезона "Кремень" занимает 12 место в Первой лиге, имея в своем активе 18 очков. Следующий матч команда проведет 19 марта против "Авангарда" в Краматорске.
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