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Кремень подписал четырех игроков

Первая лига
(1 голосов)

Команда усиливается перед восстановлением сезона

Кремень подписал четырех игроков

ФК Кремінь

Новина українською

"Кремень" подписал четырех новичков в зимнее межсезонье. Ими стали защитники Евгений Белоусов и Павел Милесин, а также игроки полузащиты Александр Демченко и Артем Хоцяновский.

Ранее футболисты представляли команды Первой и Второй лиг Украины. Также на просмотре в команде был нападающий Антон Яременко, однако стороны не смогли договориться о подписании контракта.

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После первой части сезона "Кремень" занимает 12 место в Первой лиге, имея в своем активе 18 очков. Следующий матч команда проведет 19 марта против "Авангарда" в Краматорске.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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