Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альянс встретится на сборах в Турции с двумя лидерами Второй лиги и клубом из Мавритании
Очередная украинская делегация в Турции
Альянс
В ночь с 20-го на 21-е февраля перволиговой "Альянс" вылетит на подготовительные сборы в Турцию. Команда там проведет шесть спаррингов, два из которых - с представителями украинской Второй Лиги:
- 24 февраля - "Аланьяспор" U-21 (Турция)
- 26 февраля - "Арис" (Казахстан)
- 28 февраля - "Нуадибу" (Мавритания)
- 4 марта - "Подолье" (Хмельницкий, Украина)
- 6 марта - "Диназ" (Вышгород, Украина)
*Спарринг-партнер на 1 марта еще уточняется.
После первого круга Первой лиги "Альянс" занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая лидеру "Агробизнесу" восемью очками при матче в запасе.
Также отметим, что "Диназ" пока лидирует в группе А второй лиги, а "Подолье" расположился на второй позиции.
Популярное сейчас
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 11:59 Украинские Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу
- 00:15 Украинские Президент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься