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Альянс встретится на сборах в Турции с двумя лидерами Второй лиги и клубом из Мавритании

Первая лига
(1 голосов)

Очередная украинская делегация в Турции

Альянс встретится на сборах в Турции с двумя лидерами Второй лиги и клубом из Мавритании

Альянс

Новина українською

В ночь с 20-го на 21-е февраля перволиговой "Альянс" вылетит на подготовительные сборы в Турцию. Команда там проведет шесть спаррингов, два из которых - с представителями украинской Второй Лиги:

  • 24 февраля - "Аланьяспор" U-21 (Турция)
  • 26 февраля - "Арис" (Казахстан)
  • 28 февраля - "Нуадибу" (Мавритания)
  • 4 марта - "Подолье" (Хмельницкий, Украина)
  • 6 марта - "Диназ" (Вышгород, Украина)

*Спарринг-партнер на 1 марта еще уточняется.

После первого круга Первой лиги "Альянс" занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая лидеру "Агробизнесу" восемью очками при матче в запасе.

Также отметим, что "Диназ" пока лидирует в группе А второй лиги, а "Подолье" расположился на второй позиции.

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Альянс

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