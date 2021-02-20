Альянс встретится на сборах в Турции с двумя лидерами Второй лиги и клубом из Мавритании

В ночь с 20-го на 21-е февраля перволиговой "Альянс" вылетит на подготовительные сборы в Турцию. Команда там проведет шесть спаррингов, два из которых - с представителями украинской Второй Лиги:

24 февраля - "Аланьяспор" U-21 (Турция)

26 февраля - "Арис" (Казахстан)

28 февраля - "Нуадибу" (Мавритания)

4 марта - "Подолье" (Хмельницкий, Украина)

6 марта - "Диназ" (Вышгород, Украина)

*Спарринг-партнер на 1 марта еще уточняется.

После первого круга Первой лиги "Альянс" занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая лидеру "Агробизнесу" восемью очками при матче в запасе.

Также отметим, что "Диназ" пока лидирует в группе А второй лиги, а "Подолье" расположился на второй позиции.