Шовковский может возглавить клуб Первой лиги - источник

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать новым главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

Он – один из претендентов на эту должность.



У Шовковского нет опыта работы главным тренером. Сейчас 46-летний специалист работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, что ранее "Черноморец" объявил о расставании с Сергеем Ковальцем. В текущем сезоне Первой лиги "моряки" идут на 3-м месте, набрав 28 баллов.