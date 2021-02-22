Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский может возглавить клуб Первой лиги - источник
Он – один из претендентов
фото - dynamo.kiev.ua
Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать новым главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.
Он – один из претендентов на эту должность.
У Шовковского нет опыта работы главным тренером. Сейчас 46-летний специалист работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.
Напомним, что ранее "Черноморец" объявил о расставании с Сергеем Ковальцем. В текущем сезоне Первой лиги "моряки" идут на 3-м месте, набрав 28 баллов.
Популярное сейчас
- Цыганков забивает и догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Динамо возвращает лидерство, Десна отпускает Зарю. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука
- Черноморец: почему ушел Сергей Ковалец?
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО