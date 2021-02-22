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Шовковский может возглавить клуб Первой лиги - источник

Первая лига
(1 голосов)

Он – один из претендентов

Шовковский может возглавить клуб Первой лиги - источник

фото - dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать новым главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

Он – один из претендентов на эту должность.

У Шовковского нет опыта работы главным тренером. Сейчас 46-летний специалист работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, что ранее "Черноморец" объявил о расставании с Сергеем Ковальцем. В текущем сезоне Первой лиги "моряки" идут на 3-м месте, набрав 28 баллов.

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В статье: Александр Шовковский Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (7)
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Краб(Одесса) (Одесса)
22.02.2021 в 10:01
Фролов согласен.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.02.2021 в 09:34
очередная "утка"... Никуда Шовковский из сборной не уйдет. В мультике о попугае Кеше кот говорил: "Таити-Таити... Нас и здесь не плохо кормят!"
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 09:06
Да, будет менять СаШо сборную перед Евро и отбором на ЧМ на обанкротившейся Черноморец)))
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0
0
Long (Одесса)
22.02.2021 в 09:03
Сделали из команды черти что. Какой нафиг Шовковский ?
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+4
0
simply_the_best (Львов)
22.02.2021 в 09:25
Ничему людей жизнь не учит. Ну не могут динамовские сердца тренировать. На жаль...
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2021 в 09:57
А что про Реброва и Шевченко скажешь? Не сердца? Тренировать не умеют?
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.02.2021 в 09:44
когда-то был хороший клуб, была хорошая команда... А болейщики Черноморца! - это было что-то - лучшие! Сейчас одесситам можно только посочувствовать...
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0
0


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