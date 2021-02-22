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Клуб с Первой лиги может подписать испанца и двух бразильцев

Первая лига
(1 голосов)

Ранее два футболиста уже выступали в УПЛ

Клуб с Первой лиги может подписать испанца и двух бразильцев

фото -ПФК Львов

Новина українською

Краматорский "Авангард" в ближайшее время намерен усилить свой состав. Об этом сообщает Meta-ratings.

Тренерский штаб просматривает троих легионеров. Двое из них – бразильцы: правый защитник Висенте, побывавший в этом месяце в лагере "Кремня", известен по выступлениям в УПЛ за "Львов", а полузащитник Лукас еще недавно считался одним из стержневых игроков "Металлиста 1925".

Еще один иностранец – испанский хавбек Эдгар Капаррос, он в осенней части сезона играл за молодежную команду "Миная"

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Авангард" находится на 15-м месте, имея в своем активе 8 очков.

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В статье: Лукас Авангард (Краматорск) Висенте де Паула Мерседес Эдгар Капа
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
22.02.2021 в 15:09
берите а наши пусть сидят на скамейках
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ffggpl (Харьков)
22.02.2021 в 15:51
Пусть наши лучше тренеруются
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