Клуб с Первой лиги может подписать испанца и двух бразильцев

Краматорский "Авангард" в ближайшее время намерен усилить свой состав. Об этом сообщает Meta-ratings.

Тренерский штаб просматривает троих легионеров. Двое из них – бразильцы: правый защитник Висенте, побывавший в этом месяце в лагере "Кремня", известен по выступлениям в УПЛ за "Львов", а полузащитник Лукас еще недавно считался одним из стержневых игроков "Металлиста 1925".

Еще один иностранец – испанский хавбек Эдгар Капаррос, он в осенней части сезона играл за молодежную команду "Миная"

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Авангард" находится на 15-м месте, имея в своем активе 8 очков.