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Команда с Первой лиги усилилась четырьмя игроками

Первая лига
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Также клуб покинул полузащитник Денис Швед

Команда с Первой лиги усилилась четырьмя игроками

ФК Кристалл

Новина українською

МФК "Кристалл" подписал четырех футболистов накануне второй части сезона в Первой лиге. К херсонскому клубу присоединился 31-летний хавбек Олег Дмитренко, который известен по своим выступлениям в "Стали", "Полтаве", МФК "Николаев", "Ниве Т", "Горняк-Спорт" и "Минае".

Кроме Дмитренко, "Кристалл" оформил договор с известным нападающим Александром Тарасенко. Форвард ранее защищал цвета "Гелиоса" (48 голов в 236 матчах), "Нефтяника", "Сум" и нескольких польских команд.

Третий новичок - хавбек Тимур Гогитидзе. 18-летний полузащитник выступал за дубль "Александрии".

Последним новичком клуба является Иван Головкин, который вернулся в "МФК Кристалл". В первой части сезона полузащитник отметился одним голом в 13 матчах.

В свою очередь, клуб покинул молодой полузащитник Денис Швед, который сыграл за МФК "Кристалл" только в одном поединке текущего сезона.

Напомним, что ранее информация была о том, что херсонский "Кристалл" возглавил украинский специалист Вадим Евтушенко. По итогам 16 туров Первой лиги "Кристалл" идёт на самом дне таблицы с 4 очками в активе.

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В статье: Александр Тарасенко Олег Дмитренко Кристалл (Херсон) Иван Головкин Тимур Гогитидзе
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Источник:
ФК Кристалл

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