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Следуя доброй традиции. Кремень ищет нападающего по объявлению

Первая лига
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Прислать резюме может каждый

Следуя доброй традиции. Кремень ищет нападающего по объявлению

technosports.co.in

Новина українською

Перволиговский "Кремень" намерен усилить атакующую линию и ищет нападающего.

Следуя доброй традиции, клуб, не мудрствуя лукаво, разместил на своем сайте объявление подобного характера.

Уточняется, что клуб рассматривает все варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант аренды. Для игроков Премьер-Лиги гарантируется место на поле.

Прислать резюме может каждый желающий на емейл fkkremen@gmail.com.

Напомним, что именно по объявлению "Кремень" недавно нашел главного тренера. После того, как команду покинул Александр Головко, клуб предложил потенциальным кандидатам присылать резюме, и в итоге подписал контракт с Алексеем Годиным.

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремень

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