Следуя доброй традиции. Кремень ищет нападающего по объявлению

Перволиговский " Кремень " намерен усилить атакующую линию и ищет нападающего.

Следуя доброй традиции, клуб, не мудрствуя лукаво, разместил на своем сайте объявление подобного характера.

Уточняется, что клуб рассматривает все варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант аренды. Для игроков Премьер-Лиги гарантируется место на поле.

Прислать резюме может каждый желающий на емейл fkkremen@gmail.com.

Напомним, что именно по объявлению "Кремень" недавно нашел главного тренера. После того, как команду покинул Александр Головко, клуб предложил потенциальным кандидатам присылать резюме, и в итоге подписал контракт с Алексеем Годиным.