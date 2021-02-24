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Следуя доброй традиции. Кремень ищет нападающего по объявлению
Прислать резюме может каждый
technosports.co.in
Перволиговский "
Следуя доброй традиции, клуб, не мудрствуя лукаво, разместил на своем сайте объявление подобного характера.
Уточняется, что клуб рассматривает все варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант аренды. Для игроков Премьер-Лиги гарантируется место на поле.
Прислать резюме может каждый желающий на емейл fkkremen@gmail.com.
Напомним, что именно по объявлению "Кремень" недавно нашел главного тренера. После того, как команду покинул Александр Головко, клуб предложил потенциальным кандидатам присылать резюме, и в итоге подписал контракт с Алексеем Годиным.
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