Алексей Антонов останется главным тренером Черноморца. С приставкой и.о.

34-летний Алексей Антонов, который после увольнения Сергея Ковальца руководит тренировочным процессом в " Черноморце ", продолжит работать с командой.

Как сообщает "ТаТоТаке", именно Антонов с приставкой исполняющий обязанности будет руководить командой в первых весенних официальных матчах.

Также источник сообщает, что вполне вероятно, этим летом в "Черноморце" все-таки произойдет смена владельца.

Напомним, что Антонов был помощником Сергея Ковальца. После осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе.