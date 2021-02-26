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Алексей Антонов останется главным тренером Черноморца. С приставкой и.о.

Первая лига
(2 голосов)

Молодому тренеру дадут шанс проявить себя в официальных матчах

Алексей Антонов останется главным тренером Черноморца. С приставкой и.о.

Новина українською

34-летний Алексей Антонов, который после увольнения Сергея Ковальца руководит тренировочным процессом в "Черноморце", продолжит работать с командой.

Как сообщает "ТаТоТаке", именно Антонов с приставкой исполняющий обязанности будет руководить командой в первых весенних официальных матчах.

Также источник сообщает, что вполне вероятно, этим летом в "Черноморце" все-таки произойдет смена владельца.

Напомним, что Антонов был помощником Сергея Ковальца. После осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе.

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В статье: Алексей Антонов Черноморец (Одесса) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.02.2021 в 21:50
ха-ха-ха, лол
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