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Верес отказался от двух бразильцев, которые были на просмотре

Первая лига
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Пока в команде только украинцы

Верес отказался от двух бразильцев, которые были на просмотре

Канал "Трендець"

Новина українською

На просмотре в "Вересе" на сборах в Турции находились два бразильца: Густаво и Яго Перейра, однако они не подошли тренерскому штабу ровенчан во главе с Юрием Виртом.

Они присоединились к команде 7 февраля, но за почти три недели не смогли продемонстрировать себя с лучшей стороны. Отметим, что вингер Густаво записал на свой счет результативную передачу в спарринге против "Кызылкума".

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Уже в понедельник, 1 марта, команда вернется в Украину и продолжит готовиться к матчу 1/4 Кубка Украины против "Зари", который состоится в Луцке на стадионе "Авангард". "Верес" это не будет делать в Ровно из-за отсутствия надлежащих условий, а во Львове, или, непосредственно, на Волыни.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
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