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Верес отказался от двух бразильцев, которые были на просмотре
Пока в команде только украинцы
Канал "Трендець"
На просмотре в "Вересе" на сборах в Турции находились два бразильца: Густаво и Яго Перейра, однако они не подошли тренерскому штабу ровенчан во главе с Юрием Виртом.
Они присоединились к команде 7 февраля, но за почти три недели не смогли продемонстрировать себя с лучшей стороны. Отметим, что вингер Густаво записал на свой счет результативную передачу в спарринге против "Кызылкума".
Уже в понедельник, 1 марта, команда вернется в Украину и продолжит готовиться к матчу 1/4 Кубка Украины против "Зари", который состоится в Луцке на стадионе "Авангард". "Верес" это не будет делать в Ровно из-за отсутствия надлежащих условий, а во Львове, или, непосредственно, на Волыни.
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