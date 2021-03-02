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Черноморец объявил о назначении нового главного тренера
Им стал Алексей Антонов
chernomorets.odessa.
Алексей Антонов назначен главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
34-летний специалист будет руководить командой уже без приставки "исполняющий обязанности".
Стоит отметить, что Антонов играл за "Черноморец" с 2013 по 2018 года. В составе одесского клуба он сыграл 50 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, что Антонов был помощником Сергея Ковальца. После осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе.
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