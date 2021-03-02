Черноморец объявил о назначении нового главного тренера

Алексей Антонов назначен главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

34-летний специалист будет руководить командой уже без приставки "исполняющий обязанности".

Стоит отметить, что Антонов играл за "Черноморец" с 2013 по 2018 года. В составе одесского клуба он сыграл 50 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что Антонов был помощником Сергея Ковальца. После осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе.