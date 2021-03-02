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Черноморец объявил о назначении нового главного тренера

Первая лига
(5 голосов)

Им стал Алексей Антонов

Черноморец объявил о назначении нового главного тренера

chernomorets.odessa.

Новина українською

Алексей Антонов назначен главным тренером "Черноморца". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

34-летний специалист будет руководить командой уже без приставки "исполняющий обязанности".

Стоит отметить, что Антонов играл за "Черноморец" с 2013 по 2018 года. В составе одесского клуба он сыграл 50 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что Антонов был помощником Сергея Ковальца. После осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на повышение в классе.

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В статье: Алексей Антонов Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (16)
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ober (одесса)
03.03.2021 в 02:10
как по мне-реальное подтверждение того,что летом будет смена владельца команды... поэтому ковалец ушёл(имея задолженность в 2-3 месяца по зарплате осознанно работать в долг ещё минимум 3-4 месяца не зная приоритетов будущего владельца)...а антонов-тоже всё понятно- вроде и спросу ноль-но и сможет уже сказать-капитанил в Черноморце...
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0
0
янковский ян (Запорожье)
02.03.2021 в 22:24
Алексей нагельсманн. Не ну вы серьезно? Доверить такую команду?
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0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.03.2021 в 19:44
...одесситам с собой бы разобраться, а потом уже за тренеров браться, если у Динамо был потенциал (доказал), ему в плюс опытный тренер, а здесь просто" сорри". Жаль конечно, но команду точно надо "калибровать", ...и тренер не поможет...
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 19:36
вот это -- днище...
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0
-4
avatar
Bastard (Одесса)
02.03.2021 в 19:28
та до сраки. Іншого Чорноморця внас нема.Аби билися на полі...
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+2
-1
sergkir
02.03.2021 в 20:05
С финансами проблема на лицо. Понятно, что ни о каком тренере пока речь и не идёт. Антонов просто закрыть дыру
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+3
0
sergkir
02.03.2021 в 19:15
По ходу Черномор никому не нужен(
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2021 в 19:14
притихли советчики
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.03.2021 в 18:55
Цікаво, у нього в контракті є штрафні санкції за самовільний вихід до УПЛ, тобто за саботаж?
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+5
0
avatar
Saturn (Киев)
02.03.2021 в 17:30
Печалька
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
02.03.2021 в 17:29
Это называется - "лишь бы что-то подешевле". Похоже с деньгами у ЧО полный завал...
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+4
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
02.03.2021 в 17:14
ха-ха-ха
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
02.03.2021 в 17:12
Специалист. Звучит красиво))) ну посмотрим на результаты... интересно кто и куда быстрее выведет свою команду специалист Антонов свой ЧО или специалист Безсмертный свой ФКЛ...
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+1
-1
alexfc (Киев)
02.03.2021 в 16:18
Тренер у Черноморца уже был. А сейчас в планах выход во вторую лигу.
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+2
-2
avatar
satellite (Харьков)
02.03.2021 в 15:27
Ну что ж ......удачи!!!
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
02.03.2021 в 15:08
№ 69))
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+1
0


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