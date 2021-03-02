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Клуб из Первой лиги арендовал двух полузащитников Александрии

Первая лига
(1 голосов)

Обоим футболистам по 20 лет

Клуб из Первой лиги арендовал двух полузащитников Александрии

Новина українською

"Кремень" объявил об аренде полузащитников "Алесандрии" Максима Ивахно и Никиты Дудки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Никита Дудка - 20-летний воспитанник футбольного клуба "Кремень", первые шаги в футболе делал под руководством Антона Диндикова. В текущем сезоне дебютировал в Украинской Премьер-лиге и смог забить "Ингульцу". Всего в нынешнем сезоне Дудка забил один гол в двух матчах первой команды "Александрии", а также провел 8 игр за дублирующий состав.

Максим Ивахно - 20-летний воспитанник харьковского "Металлиста". В 2016 году перешел в структуру "Шахтера" (Донецк). Накануне старта сезона 2019/20 годов оказался в "Александрии". Ивахно сыграл в 10 матчах молодежки александрийцев, забив 4 мяча.

Напомним, что ранее кременчугский клуб подписал 4-х новичков до конца года.

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремень

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