Клуб из Первой лиги арендовал двух полузащитников Александрии

"Кремень" объявил об аренде полузащитников "Алесандрии" Максима Ивахно и Никиты Дудки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Никита Дудка - 20-летний воспитанник футбольного клуба "Кремень", первые шаги в футболе делал под руководством Антона Диндикова. В текущем сезоне дебютировал в Украинской Премьер-лиге и смог забить "Ингульцу". Всего в нынешнем сезоне Дудка забил один гол в двух матчах первой команды "Александрии", а также провел 8 игр за дублирующий состав.

Максим Ивахно - 20-летний воспитанник харьковского "Металлиста". В 2016 году перешел в структуру "Шахтера" (Донецк). Накануне старта сезона 2019/20 годов оказался в "Александрии". Ивахно сыграл в 10 матчах молодежки александрийцев, забив 4 мяча.

Напомним, что ранее кременчугский клуб подписал 4-х новичков до конца года.