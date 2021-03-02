Вирт: Клубам из Казахстана присущ более силовой футбол, а из Кыргызстана — более техничный

Главный тренер перволиговского " Вереса " Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

— Довольны спаррингами на сборах?

— Запланировали девять спаррингов, но последний матч сорвался из-за драки. В целом, доволен контрольными матчами. Все игроки получили шанс проявить себя, получили игровой тонус. Провели очень хороший сбор в Турции, готовились в комфортных условиях.

— Насколько важен международный опыт для игроков?

— Конечно, для ребят это важно. Играли большинство спаррингов с клубами с бывшего советского пространства. Клубам из Казахстана присущ более силовой футбол, а из Кыргызстана — более техничный. Также имели возможность проверить свои силы на фоне клубов Премьер-лиги. Получили много полезной информации, которая нам поможет.

— Чем заполните двухнедельную паузу между матчем Кубка и стартом чемпионата?

— Уже 12 марта нам играть перенесенный матч против "Оболони" в Киеве. После кубковой игры футболисты получат два выходных, а потом будут готовиться к матчу с "Оболонью". После этого матча начнем тренироваться в недельном микроцикле.

— Как новички влились в команду?

— Усилились двумя молодыми игроками — Савошко и Гайдучиком. Брали их на перспективу. Ребята хорошо проявили себя на сборах. Думаю, что они нам помогут в будущем. Работаем на трансферном рынке, ведь нам еще нужно усиление. Селекция продолжается.